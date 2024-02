Citadines Pearl Hoi An được công nhận cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn 5 sao

Sáng ngày 17/2/2024, khu nghỉ dưỡng Citadines Pearl Hoi An đã đón nhận bảng đồng 5 sao và công bố quyết định cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn 5 sao do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam công nhận.

Citadines Pearl Hoi An là thương hiệu cao cấp do Tập đoàn The Ascott Limited – một trong những nhà điều hành và sở hữu căn hộ dịch vụ quốc tế hàng đầu thế giới quản lý. Citadines Pearl Hoi An mang vẻ đẹp hiện đại và trẻ trung, từng thiết kế và gam màu sắc của khu nghỉ dưỡng đều hướng vào khai thác vẻ đẹp bình yên của biển và sự hoang sơ của núi rừng.

Citadines Pearl Hoi An sở hữu hệ thống 581 phòng gồm các khách sạn, căn hộ và biệt thự đẳng cấp; không gian căn phòng được thiết kế theo phong cách tối giản hiện đại, hồ bơi lớn nhất Hội An, với diện tích lên đến 1600m2, cơ sở vật chất cùng các tiện ích và nhiều không gian trải nghiệm cho du khách.

Cùng với việc không ngừng cải thiện chất lượng hoạt động, thời gian qua, Citadines Pearl Hoi An cũng đã nỗ lực khôi phục hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, đồng thời tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng để mang lại cho khách hàng những tiện ích mới, chú trọng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tái tạo năng lượng…

Citadines Pearl Hoi An cũng đã được vinh danh ở nhiều hạng mục tại các giải thưởng danh giá như: Khách sạn tiện ích dành cho gia đình hàng đầu Việt Nam, Khu nghỉ dưỡng biển dành cho gia đình hàng đầu Châu Á tại giải thưởng World Luxury Hotel Awards 2023; Khu nghỉ dưỡng hướng biển hàng đầu Đông Nam Á tại Asia Award 2023; Điểm đến nghỉ dưỡng hàng đầu dành cho gia đình của năm tại Luxuo Asia Awards 2023,…

Việc công nhận đạt tiêu chuẩn 5 sao là minh chứng cho chất lượng và sự công nhận những nỗ lực không ngừng nghỉ từ tập thể Citadines Pearl Hoi An và là một cột mốc đánh dấu quá trình đầu tư nâng cao chất lượng của khu nghỉ dưỡng; là bước chuyển để Citadines Pearl Hoi An tiếp tục đầu tư các hạng mục dịch vụ mua sắm, vui chơi giải trí, hội nghị quốc tế, nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời tiếp tục đồng hành cùng du lịch Hội An, Quảng Nam bằng hình ảnh thân thiện, hiếu khách, chuyên nghiệp.

Hiền Viên – Trung Hiếu