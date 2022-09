Bãi Chồng (Cù Lao Chàm, Hội An) được bình chọn top 10 bãi biển đẹp nhất Việt Nam

Bãi Chồng , Cù Lao Chàm, Hội An lọt top 10 bãi biển đẹp nhất Việt Nam. Đây là công bố mới nhất do Chuyên trang du lịch The Local Vietnam tổ chức bình chọn.

Những hòn đá xếp chồng tạo nên sự đặc biệt cho Bãi Chồng

Tọp 10 bãi biển đẹp nhất Việt Nam lần lượt bao gồm: Bãi tắm Sao – Phú Quốc; Hòn Ông – Nha Trang, Lò Vôi – Côn Sơn, Lăng Cô – Huế, Bãi Chồng – Cù Lao Chàm, Bãi Xếp – Quy Nhơn, Cà Ná – Ninh Thuận, Dốc Lết – Nha Trang, Từ Nham – Phú Yên, Bãi Cát Vàng – Sơn Trà – Đà Nẵng.

Cù Lao Chàm được miêu tả là một cụm đảo có 8 hòn đảo nhỏ nằm ngoài khơi TP.Hội An. Ở đây, bạn sẽ tìm thấy những bãi biển đẹp bậc nhất của Việt Nam mà đẹp nhất trong số này là Bãi Chồng. Bãi Chồng không chỉ có cát trắng, nước trong xanh như ngọc, mặt biển tĩnh lặng, bạn có thể tha hồ tận hưởng bầu không khí trong lành và yên bình nơi này.

Trung Hiếu