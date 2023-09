Tổng sản lượng truyền tải điện trong 3 năm 2020-2023 đạt 2.675,5 triệu kWh

Chiều ngày 19/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì hội nghị sơ kết thực hiện đề án đảm bảo an ninh, trật tự hệ thống truyền tải điện 500Kv đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Toàn cảnh buổi hội nghị chiều 19/9

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong 3 năm từ 2020 đến 2023 tổng sản lượng truyền tải đạt 2.675,5 triệu kWh.

Hệ thống truyền tải điện 500kV qua địa bàn tỉnh Quảng Nam do Truyền tải điện Quảng Nam và Truyền tải điện Đà Nẵng quản lý, vận hành, bao gồm 3 tuyến, 4 cung đoạn với tổng chiều dài 216,04 km và 1 trạm biến áp 500kV Thạnh Mỹ.

Qua 3 năm từ 2020 đến 2023 triển khai thực hiện đề án, công tác đảm bảo ANTT và vận hành hệ thống truyền tải điện 500Kv đạt được nhiều kết quả tích cực, không xảy ra các hành vi trộm cắp, phá hoại lưới điện, không xảy ra cháy nổ gây sự cố đường dây, không xảy ra hoạt động thi công cơ giới vi phạm khoảng cách an toàn dẫn đến phóng điện. Số vụ việc do cây ngã đổ vào đường dây và sự cố kỹ thuật giảm đáng kể, các vụ sạt lở móng trụ được phát hiện, xử lý kịp thời không để xảy ra hậu quả nghiêm trọng…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, cụ thể như: công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các sở ngành, UBND các địa phương và đơn vị quản lý, vận hành chưa thường xuyên; các địa phương chưa thực hiện báo cáo định kỳ tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án theo quy định, một số vụ khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ xây dựng, nâng cấp, cải tạo đường dây 500kV kéo dài gây khó khăn trong công tác quản lý, vận hành. Đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch – Dốc Sỏi đã đưa vào vận hành nhưng vẫn còn rất nhiều nhà ở, vật kiến trúc, cây trồng trong hành lang gây mất an ninh, an toàn trong quá trình vận hành; ý thức của một bộ phận người dân còn hạn chế.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đề nghị trong thời gian đến các đơn vị, địa phương có liên quan cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn Hệ thống Truyền tải điện 500Kv.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu phát biểu tại hội nghị

Công ty Truyền tải điện 2, Truyền tải điện Quảng Nam và Đà Nẵng tiếp tục rà soát, khắc phục kịp thời những vấn đề còn thiếu sót, không để xảy ra sự cố nghiêm trọng do nguyên nhân chủ quan. Xây dựng phương án ứng phó với các tình huống gây mất an toàn Hệ thống truyền tải điện 500kV do bão, lũ, cháy rừng và các hành vi khủng bố, phá hoại, xâm phạm an toàn công trình phù hợp với tình hình thực tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành thích xuất sắc

Tại hội nghị, 3 tập thể và 6 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vì đã có thành thích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự hệ thống truyền tải điện 500kv đoạn qua địa bàn tỉnh trong 3 năm qua.

