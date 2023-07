Tiết kiệm điện mùa nắng nóng: Hành động nhỏ, lợi ích lớn

Trong mùa nắng nóng năm nay, nhiều hộ gia đình và các đơn vị điện chiếu sáng công cộng Quảng Nam đã tích cực, chủ động thực hiện nhiều giải pháp tiết kiệm điện theo phong trào tiết kiệm điện do Bộ Công Thương phát động.

Từ đầu tháng 5/2023, giá bán lẻ điện đã được điều chỉnh tăng bình quân 3%. Những đợt nắng nóng kéo dài cũng kéo theo nhu cầu tiêu thụ điện tăng. Do đó, không chỉ các hộ dân mà các cơ sở kinh doanh cũng bắt đầu tính toán các phương án tiết kiệm điện.

Theo Công ty Điện lực Quảng Nam trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng sản lượng điện thương phẩm cung ứng trên địa bàn tỉnh đạt 1.182,83 triệu kWh, tăng 2,32% so với cùng kỳ năm 2022. Trong khi đó, công suất tiêu thụ cực đại (Pmax) toàn tỉnh đã đạt 423MW, vượt kỷ lục từ trước đến nay, tăng hơn 21MW so với cùng kỳ năm 2022. PC Quảng Nam tiếp tục thực hiện vận hành hiệu quả các nguồn điện phân tán, thực hiện điều hòa các nguồn điện mặt trời mái nhà. Đồng thời có phương án vận hành lưới điện đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định.

Các đơn vị điện lực trực thuộc PC Quảng Nam tăng cường kiểm tra, xử lý tồn tại, nguy cơ khiếm khuyết của các đường dây, thiết bị, đặc biệt lưu ý các trạm biến áp phân phối, đường dây quá tải hoặc có nguy cơ đầy tải trong mùa nắng nóng 2023 để hoán chuyển nâng công suất, cân pha, sang tải kịp thời. Đối với những khách hàng sản xuất công nghiệp, qua vận động của PC Quảng Nam, đã có 122 khách hàng thỏa thuận điều chỉnh giảm nhu cầu sử dụng điện.

Dương Oanh