Thu ngân sách Nhà nước giảm gần 8% nhưng nhiều khoản thu chủ lực vẫn trụ vững

Thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm của cả nước giảm gần 8%, song vẫn có nhiều khoản thu chủ lực trụ vững. Đây là đánh giá của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý III và 6 tháng còn lại của năm 2023.

Hội nghị có sự tham gia của 62 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố. Tại điểm cầu Quảng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang cùng đại diện lãnh đạo các ngành: Kho bạc, Tài chính, Thuế, Hải quan của tỉnh.

Quang cảnh hội nghị điểm cầu tỉnh

6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách Nhà nước đã giảm 7,8%, song nhiều khoản thu nội địa chính vẫn trụ vững, duy trì tốc độ thu khả quan so với dự toán… Cụ thể, tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2023 đạt trên 875 nghìn tỷ đồng, bằng 54% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa đạt gần 719 nghìn tỷ đồng, tương đương với gần 54% dự toán năm và giảm gần 5% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, thu xuất nhập khẩu 6 tháng qua khá chật vật, do nhiều thị trường chủ lực giảm sâu.

Cùng thời gian này, chi ngân sách tăng gần 13%. Cụ thể, chi thường xuyên đạt trên 537 nghìn tỷ đồng, tương đương với khoảng 46% và tăng trên 5%; chi đầu tư phát triển trên 215 nghìn tỷ đồng, tương đương với gần 30% và tăng trên 43%…

Theo đánh giá tại hội nghị, 6 tháng đầu năm 2023, nền kinh tế vừa nỗ lực khắc phục những vấn đề hậu COVID-19, vừa phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới phát sinh từ môi trường quốc tế cũng như nội tại. Những khó khăn đến từ trong và ngoài nước đã tác động trực tiếp đến tình hình tăng trưởng và tiến độ thu ngân sách nhà nước…

Phát huy vai trò của chính sách tài khóa, Bộ Tài chính đã chủ động tham mưu, đề xuất ban hành và ban hành theo thẩm quyền các chính sách miễn giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất để cùng với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác hỗ trợ nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

Để đạt được dự toán thu ngân sách nhà nước 2023 trên 1.620 nghìn tỷ đồng trong điều kiện hiện nay là hết sức khó khăn, do đó, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu ngành Tài chính và các địa phương tiếp tục bám sát nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước ngay từ đầu năm để chỉ đạo toàn ngành tập trung triển khai các giải pháp, chính sách đảm bảo nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước; đồng thời, trợ lực cho nền kinh tế.

Về nhiệm vụ thu ngân sách, Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Tài chính quyết liệt thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước; phấn đấu thu đạt và vượt dự toán Quốc hội quyết định, bù đắp số giảm thu do thực hiện các chính sách hỗ trợ… Đồng thời tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về thu ngân sách nhà nước; tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, xử lý thu hồi nợ đọng thuế, xử lý thu vào ngân sách nhà nước các khoản phải thu theo kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, Kiểm toán Nhà nước…

