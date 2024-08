Thành lập Hội sâm Ngọc Linh và Hội quế Trà My

Sáng 2/8, tại huyện Nam Trà My, Hội sâm núi Ngọc Linh và quế Trà My đã tổ chức đại hội bất thường để thành lập 2 hội gồm Hội sâm Ngọc Linh và Hội quế Trà My. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu dự.

Hội sâm núi Ngọc Linh và quế Trà My được thành lập năm 2018 với 205 hội viên, trong đó chủ yếu là các hộ trồng quế và sâm Ngọc Linh. Thời gian qua, hội đã đăng ký bảo hộ quyền sở hữu cho 50 sản phẩm quế Trà My và 100 sản phẩm sâm Ngọc Linh. Tuy nhiên qua thực tiễn hoạt động vẫn bộc lộ một số tồn tại hạn chế do sự đặc thù của cây sâm Ngọc Linh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu dự và phát biểu tại đại hội

Đứng trước yêu cầu phát triển 2 loại cây có giá trị kinh tế cao này, đòi hỏi phải có tổ chức hội chuyên biệt để nâng tầm thương hiệu và bảo hộ sản phẩm.

Sau khi thành lập, Hội sâm Ngọc Linh có trụ sở đóng tại TP. Tam Kỳ và Hội quế Trà My đóng tại huyện Bắc Trà My. Hội sâm Ngọc Linh sẽ giữ vai trò kiến nghị trung ương có cơ chế, nguồn lực riêng để phục vụ nghiên cứu, phát triển sâm Ngọc Linh; tham vấn cho các cơ quan chức năng về an ninh sâm, chống nạn sâm giả, kiểm soát chất lượng sâm; nghiên cứu mở rộng vùng chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh để kiểm soát nguồn gốc, chất lượng và mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cho biết, hiện nay tỉnh đang triển khai đề án thành lập Trung tâm công nghiệp dược liệu của cả nước, trong đó sâm Ngọc Linh và Quế Trà My sẽ góp phần đưa ngành công nghiệp dược liệu Quảng Nam vươn cao, vươn xa hơn nữa.

Hoàng Thọ – Văn Toàn