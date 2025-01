Thăng Bình: Thu ngân sách nhà nước năm 2024 tăng 30%

Sáng ngày 7/1, UBND huyện Thăng Bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Năm 2024, Chi cục Thuế huyện Thăng Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế bằng nhiều hình thức, đặc biệt thông qua các phương tiện điện tử. Các kênh như email, mạng xã hội Zalo, hệ thống Etax và phần mềm điều khiển máy tính từ xa UltraViewer đã được sử dụng hiệu quả để giúp người nộp thuế giải quyết vướng mắc nhanh chóng, thuận tiện. Đồng thời, cơ quan thuế cũng hướng dẫn chi tiết việc kê khai đăng ký thuế lần đầu cho người cho thuê tài sản, hỗ trợ khai hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân và doanh nghiệp.

Kết quả, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2024 đạt gần 540 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2023. Trong đó, tổng thu do Cục Thuế quản lý đạt gần 310 tỷ đồng và tổng thu do Chi cục Thuế huyện quản lý đạt gần 230 tỷ đồng. Đặc biệt, 9/10 chỉ tiêu thu ngân sách vượt dự toán gồm: thu thuế ngoài quốc doanh đạt 105%; thuế tiền sử dụng đất đạt 164%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 200%; thu tiền thuê đất đạt 119%; thu phí, lệ phí trong cân đối đạt 135%; thu lệ phí trước bạ đạt 121%; thu khác ngân sách đạt 1.124%. Có 1 chỉ tiêu không hoàn thành dự toán là thuế thu nhập cá nhân đạt 91%.

Năm 2025, huyện Thăng Bình sẽ tập trung quản lý thu, thu hồi nợ thuế và chống thất thu ngân sách. Đồng thời, các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế phục hồi sản xuất kinh doanh sẽ được triển khai mạnh mẽ nhằm phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2025, với mục tiêu giảm số tiền nợ thuế xuống dưới 5% tổng thu ngân sách nhà nước.

Minh Tân