Thăng Bình thu ngân sách năm 2024 đạt hơn 1.666 tỷ đồng

Chiều ngày 10/1/2025, UBND huyện Thăng Bình đánh giá tình hình phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh năm 2024, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

Năm 2024, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện Thăng Bình thực hiện hơn 1.666 tỷ đồng, vượt 40,5% so với tỉnh giao. Thu phát sinh kinh tế trên địa bàn đạt 540,6 tỷ đồng, vượt 31,6% so với tỉnh giao. Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế trên địa bàn huyện Thăng Bình thực hiện 12.366 tỷ đồng, đạt 100,73% kế hoạch năm, tăng 10,94% so năm 2023, trong đó ngành công nghiệp và xây dựng tăng 11,46%; ngành dịch vụ tăng 14,84%; ngành nông lâm thủy sản tăng 3,81%. Ước tính thu nhập bình quân đầu người đạt 55,5 triệu đồng người/năm, tăng 9,25% so năm 2023, vượt 1,8% so kế hoạch đề ra.

Đến nay Thăng Bình có 20/20 xã đạt chuẩn NTM, số xã trong lộ trình xây dựng NTM, bình quân đạt 18,4 tiêu chí/xã theo bộ tiêu chí mới; 2 xã được công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao năm 2023. Đến cuối năm 2024, toàn huyện có 37 sản phẩm OCOP được công nhận. Triển khai Đề án phát triển kinh tế vùng Tây, qua 4 năm, huyện đã hỗ trợ 325 mô hình với tổng kinh phí 8,8 tỷ đồng.

Trung Thực – Giang Biên