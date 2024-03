Tập đoàn ô tô Chu Lai – Trường Hải đóng góp trên 67% tổng số thu ngân sách Nhà nước trong 2 tháng đầu năm 2024

Trong Cục Thuế tỉnh Quảng Nam cho biết, 2 tháng đầu năm 2024, nhiều doanh nghiệp lớn trên địa bàn đóng góp ngân sách sụt giảm, trừ Tập đoàn ô tô Chu Lai – Trường Hải.

Theo Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, 2 tháng đầu năm 2024 thu ngân sách Nhà nước do ngành Thuế Quảng Nam thực hiện đạt hơn 3.844 tỷ đồng, bằng 19,13% dự toán thu năm 2024. Trong đó, Tập đoàn ô tô Chu Lai – Trường Hải đóng góp trên 67% tổng số thu.

Trong 2 tháng đầu năm, một số doanh nghiệp có số thu sụt giảm mạnh như: chi nhánh Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam tại Quảng Nam chỉ nộp được 19,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2023 nộp đến 245,5 tỷ đồng; số thu từ các nhà máy thủy điện chỉ đạt 233 tỷ đồng, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2023 đến 60 tỷ đồng; Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An đóng góp trên 37 tỷ đồng, gần bằng 46% so cùng kỳ năm 2023…Cũng theo Cục Thuế tỉnh, 2 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh chỉ có 143 doanh nghiệp thành lập mới, trong khi đó có đến 595 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động kinh doanh, điều đó cho thấy hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn.

Trung Hiếu