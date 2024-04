Quảng Nam: tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện miền núi giảm còn 22,05%

Thực hiện Nghị quyết 06 của Tỉnh ủy Quảng Nam về tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025. 3 năm qua, tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện miền núi giảm nhanh, vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ , Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh giao hằng năm.

Cụ thể, tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện miền núi giảm còn 22,05% vào cuối năm 2023. Còn tại 58 xã nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 62,28% cuối năm 2021 xuống còn 43,59% cuối năm 2023, bình quân giảm 9,35%/năm, đạt và vượt so với mục tiêu Tỉnh ủy đề ra. Các huyện như: Phước Sơn, Bắc Trà My và Nam Trà My có tỷ lệ hộ nghèo giảm cao nhất khu vực miền núi.

Trong giai đoạn 2021 – 2023, ngoài nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, tỉnh Quảng Nam đã bố trí hơn 2.580 tỷ đồng để đầu tư cho khu vực 9 huyện miền núi, chiếm khoảng 51% tổng vốn đầu tư trên địa bàn khu vực miền núi. Trong quá trình tổ chức thực hiện, 9 huyện miền núi đã có cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, diện mạo nông thôn có sự chuyển biến đáng kể, nhất là nông thôn miền núi, vùng dân tộc thiểu số.

Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết 06, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh Quảng Nam giảm vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao và vượt chỉ tiêu Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh giao hằng năm.

Tấn Sỹ