Quảng Nam: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh 9 tháng tăng 5,9 % so với cùng kỳ

Chiều ngày 9/10, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Văn Dũng chủ trì buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế – xã hội 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2024.

Toàn cảnh buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế – xã hội 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2024 chiều 9/10

Phát biểu tại họp báo, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Văn Dũng điểm qua những kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trong 9 tháng năm 2024. Tín hiệu khả quan là tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tính 9 tháng tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2023; riêng quý III tăng 12,7% . Quy mô nền kinh tế tỉnh đạt gần 91 nghìn tỷ đồng, mở rộng gần 8 nghìn tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023. Ước thu ngân sách nhà nước 9 tháng gần 14.435 tỷ đồng, đạt 61,2% dự toán. Quảng Nam đã tập trung đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Tính đến ngày 30/9, giải ngân gần 3.678 tỷ đồng, đạt 41,4%, tuy nhiên vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm 2023. HĐND tỉnh đã ban hành các Nghị quyết mang tính nhân văn như hỗ trợ 100% học phí, hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát…

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Văn Dũng phát biểu

Trong quý IV, Quảng Nam sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: triển khai các phương án, biện pháp phòng, chống thiên tai; thực hiện nghiêm, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm về giải ngân vốn đầu tư; tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2024 và chống thất thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân năm 2025, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU); tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường; thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2025 đảm bảo tiến độ, yêu cầu đề ra…

Tại họp báo, đại diện các cơ quan báo chí cũng đặt câu hỏi với lãnh đạo tỉnh – các vấn đề về hỗ trợ doanh nghiệp trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các dự án; chống tham nhũng, tiêu cực; hiệu quả từ việc sắp xếp, luân chuyển đội ngũ cán bộ.

Kim Ngân – Đại Quang