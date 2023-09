Quảng Nam: Lãi suất trên địa bàn giảm theo mặt bằng chung

Cùng với xu hướng giảm lãi suất theo chỉ đạo của Chính phủ, trong tháng 8, mặt bằng lãi suất tiền gửi trên địa bàn tỉnh cũng đã được các ngân hàng điều chỉnh giảm.

Nguồn tiền gửi của người dân và doanh nghiệp có xu hướng chậm lại, mức tăng không nhiều so với tháng trước.

Đến cuối tháng 8 năm 2023, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh đạt 81.579 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Thông qua nỗ lực thúc đẩy các chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả hỗ trợ trực tiếp như tăng cường cho vay mới, cơ cấu lại nợ vay, giảm lãi suất cho vay, đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng, xây dựng các chương trình tín dụng cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp với lãi suất hợp lý, quy trình thủ tục thuận tiện, minh bạch.

Dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh là 104.683 tỷ đồng, tăng 1,2% so với đầu tháng và tăng 6,47% so với đầu năm. Mặc dù nợ tín dụng giảm so với tháng trước, song nợ xấu cũng có xu hướng giảm so với tháng trước; tổng nợ xấu là 1.340 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng gần 13% tổng dư nợ, giảm trên 31% so với tháng 7 năm 2023.

Hiền Viên – Trung Hiếu