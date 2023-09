Quảng Nam: KT-XH có nhiều chuyển biến tích cực nhưng chưa hết khó khăn

Đến cuối tháng 8, kinh tế – xã hội của tỉnh đạt được một số kết quả nhất định nhờ thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Chính phủ và địa phương. Đây là đánh giá tại cuộc họp thường kỳ diễn ra vào sáng ngày 6/9, cuộc họp do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh chủ trì. Đồng chí Phan Việt Cường – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã dự họp và có một số chỉ đạo cụ thể về giải pháp trong những tháng còn lại của năm 2023. Cuộc họp có sự tham dự của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, các đồng chí là Ủy viên Ủy ban và lãnh đạo các sở, ban ngành…

Toàn cảnh phiên họp thường kì của UBND tỉnh sáng nay 6/9

8 tháng đầu năm, KT-XH của tỉnh đạt được một số kết quả nhất định nhờ thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Chính phủ và địa phương. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản phát triển ổn định, đảm bảo tuân thủ kế hoạch thời vụ; sản xuất công nghiệp đang dần phục hồi dù chưa được như kỳ vọng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, doanh thu vận tải kho bãi tăng so với cùng kỳ năm 2022; hoạt động du lịch diễn ra sôi động và tăng trưởng đáng khích lệ; an sinh xã hội đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được tăng cường…

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn từ đầu năm tính đến cuối tháng 8/2023 ước đạt trên 12,5 nghìn tỷ đồng, bằng 47% dự toán năm 2023, giảm 42% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó thu nội địa đạt gần 11,4 nghìn tỷ đồng, bằng 54% dự toán và giảm 31% so với cùng kỳ; thu xuất nhập khẩu đạt chỉ bằng 19% dự toán và giảm tới 77% so với cùng kỳ…

Tình hình thực hiện vốn đầu tư thuộc nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tháng 8/2023 tiếp tục có những chuyển biến tích cực. UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo trong công tác quản lý đầu tư công, tập trung bố trí vốn để đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành các dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án trọng điểm có tính kết nối và lan tỏa vùng miền, làm đòn bẩy cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu tại phiên họp

Đặt mục tiêu ít nhất phải thực hiện đạt mức tăng trưởng bình quân chung của cả nước, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho rằng, dù có những chuyển biến tích cực trong tháng 8, song khó khăn của tỉnh, đặc biệt là khó khăn của doanh nghiệp và nền kinh tế vẫn còn rất lớn. Trong đó nổi lên là vấn đề là chậm trễ trong giải ngân và sự sụt giảm lớn đối với chỉ tiêu thu ngân sách. Vì vậy, yêu cầu đặt ra với các sở, ngành, địa phương là tích cực tham mưu, đề ra các giải pháp quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả hơn trong việc tháo gỡ khó khăn quản lý khoáng sản, đất đai, đặc biệt là việc sử dụng đất công ích ở các địa phương, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, ổn định sản xuất, kinh doanh. Chủ động phương án phòng tránh thiên tai, tập trung xử lý những bất cập kinh doanh bất động sản. Tiến hành xúc tiến thị trường thương mại tiêu thụ đầu ra sản phẩm phải có trọng điểm, kế hoạch. Nỗ lực hết mình để tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong các tháng còn lại của năm 2023.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

Phát biểu chỉ đạo, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội đã đề ra. Kiên quyết chống thất thu ngân sách, nhưng cần chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp. Nếu không thể thực hiện được các chương trình, dự án phát triển kinh tế cần gửi báo cáo bằng văn bản cụ thể để HĐND, Tỉnh ủy có hướng xử lý.

UBND tỉnh và các ngành, ngoài việc hoàn thiện các chương trình, nội dung chuẩn bị trình kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới, cần chủ động kết nối với các bộ, ngành Trung ương, nắm bắt thông tin, giải đáp về quy hoạch tỉnh khi có yêu cầu.

Hiền Viên – Trung Hiếu