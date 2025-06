Quảng Nam kiểm tra hoạt động tín dụng chính sách

Chiều ngày 04/6, Sở Tài chính Quảng Nam làm việc với Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nam Trà My về tình hình thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, đến ngày 31/5, tổng nguồn vốn cho vay của Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Nam Trà My đạt 263 tỷ đồng, tăng 12 tỷ đồng so với đầu năm. Trong 5 tháng đầu năm, NHCSXH huyện Nam Trà My đã giải ngân gần 30 tỷ đồng cho 601 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Dư nợ cho vay đạt hơn 255 tỷ đồng với gần 5.000 hộ còn dư nợ. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm 0,59%. Chất lượng tín dụng được xếp loại tốt.

Trước đó, trong năm 2024, NHCSXH đã cho vay hơn 68 tỷ đồng, thu nợ 44 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ cuối năm lên 251 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ quá hạn giảm mạnh, chỉ còn 0,029%. Tuy nhiên, tín dụng chính sách tại địa phương vẫn còn một số hạn chế, tăng trưởng tín dụng chậm, kiểm tra giám sát chưa sâu sát, một số Tổ Tiết kiệm và vay vốn hoạt động kém hiệu quả do địa bàn khó khăn và thiếu phương tiện hỗ trợ.

Đoàn kiểm tra của Sở Tài chính đề nghị huyện Nam Trà My cần nghiên cứu, phân loại những khó khăn, vướng mắc mang tính chủ quan và khách quan, trên cơ sở đó có giải pháp tháo gỡ từng khó khăn cụ thể. Đặc biệt cân nhắc đầu tư hạ tầng số, tăng cường tiếp cận người dân bằng công nghệ số, đưa chủ trương, chính sách về tín dụng đi sâu vào đời sống của người dân.

Phú Thiện