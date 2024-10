Quảng Nam giải quyết tồn tại, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ khơi thông sông Cổ Cò

Mới đây, qua kiểm tra hiện trường và làm việc với các ngành chức năng cùng chính quyền 2 địa phương Hội An, Điện Bàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Nam Hưng đã có kết luận chỉ đạo giải quyết các tồn tại, vướng mắc, sớm đẩy nhanh tiến độ liên quan đến các dự án nạo vét, khơi thông sông Cổ Cò.

Trong đó, đối với đoạn qua Hội An, UBND tỉnh đề nghị UBND TP.Hội An tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) đối với trường hợp 2 hồ nuôi tôm ở phường Cẩm An thuộc phạm vi nạo vét luồng và các thửa đất tại phạm vi mở rộng nút giao Nguyễn Chí Thanh cầu Nguyễn Duy Hiệu, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trước ngày 30/11/2024.

Phối hợp với Sở Giao thông vận tải và Ban Quản lý công trình giao thông có trách nhiệm làm việc, yêu cầu Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam Vitour (chủ cầu Koi, thuộc phường Cửa Đại) thực hiện đúng nội dung đã cam kết tại văn bản số 10 ngày 24/6/2024. Yêu cầu Công ty nghiên cứu, triển khai đầu tư cải tạo hoặc xây dựng mới cầu Koi để phục vụ dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Koi Resort & Spa Hội An, đảm bảo hoàn thành trước hoặc cùng lúc với cầu Phước Trạch đầu tư xây dựng mới theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải

UBND thành phố Hội An cũng tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý công trình giao thông tổ chức tuyên truyền, vận động, di dời các hộ dân nuôi cá lồng bè ra khỏi phạm vi lòng sông Cổ Cò và không được tái lấn chiếm lòng sông.

Đỗ Huấn