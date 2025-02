Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Quảng Nam phải “trung dũng, kiên cường, đi đầu trong phát triển kinh tế”

Chiều ngày 8/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc với tỉnh Quảng Nam về tình hình kinh tế – xã hội năm 2024 và tháng 01/2025; tình hình thực hiện Thông báo số 135 ngày 06/5/2022 của Văn phòng Chính phủ và giải quyết các kiến nghị, đề xuất của tỉnh. Cùng dự buổi làm việc có Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Trần Hồng Minh và đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc với tỉnh Quảng Nam chiều 8/2

Về phía tỉnh Quảng Nam, các đồng chí: Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Dũng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Văn Dũng, các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo sở, ngành và các doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh cùng dự buổi làm việc.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Nam dự buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng thông báo nhanh đến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và hội nghị một số nét lớn về tình hình kinh tế – xã hội tháng 01/2025 và công tác đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025. Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh trong tháng 01/2025 là 2.526 tỷ đồng, đạt 11% dự toán, tăng 22% so với cùng kỳ. Tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch ước đạt 655 nghìn lượt khách, tăng so với cùng kỳ. Các hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi, công tác quốc phòng – an ninh được đảm bảo, công tác đối ngoại được tăng cường.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng phát biểu

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng cho biết: Trong quá trình triển khai thực hiện Thông báo số 135 ngày 06/5/2022 của Văn phòng Chính phủ “về Kết luận của Thủ Tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Nam” đã được các Bộ, ngành trung ương, Văn phòng Chính phủ phối hợp, hỗ trợ và thực hiện đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, để tiếp tục thực hiện hiệu quả Thông báo, đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép Quảng Nam đề xuất cấp có thẩm quyền thực hiện “Cơ chế, chính sách đặc thù để xây dựng, phát triển tỉnh Quảng Nam”, trong đó tập trung một số chương trình, dự án lớn như: xã hội hóa sân bay Chu Lai; Cụm cảng biển, logistic; thí điểm khu phi thuế quan tại Khu kinh tế mở Chu Lai; bảo tồn, phát huy giá trị di sản thế giới đô thị cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn, di tích quốc gia Phật viện Đồng Dương; cơ chế hỗ trợ cho các nhà đầu tư chiến lược vào tỉnh; phát triển Khu Kinh tế mở Chu Lai trở thành Trung tâm Công nghiệp hỗ trợ ô tô và cơ khí đa dụng quốc gia… Về đầu tư luồng Cửa Lở cho tàu có trọng tải 50.000 tấn và quy hoạch Trung tâm logistics container tại Chu Lai, UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng đây là dự án quan trọng, động lực của tỉnh, đã được nêu trong Quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh.

Liên quan đến công tác quy hoạch và triển khai thực hiện dự án Khu đô thị Đại học Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam cho rằng: Quy hoạch 1/2000 hiện nay gặp nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện, do liên quan đến công tác GPMB, chi phí bồi thường, bố trí tái định cư quá lớn, khó khả thi.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị Thủ tướng cho phép tỉnh xây dựng danh mục dự án thu hút nhà đầu tư chiến lược trong việc phát triển xã hội hóa sân bay Chu Lai (khoảng 11.000 tỷ đồng) và Cảng biển Quảng Nam (khoảng 6.400 tỷ đồng).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương những kết quả mà Quảng Nam đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là việc vượt qua khó khăn, phục hồi và tăng trưởng trong bối cảnh nhiều thách thức. Thủ tướng nhấn mạnh, Quảng Nam là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, luôn đi đầu trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, nay cũng cần tiên phong trong phát triển kinh tế. Thủ tướng khẳng định: “Quảng Nam phải trung dũng, kiên cường, đi đầu trong phát triển kinh tế.”

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu

Dù đạt được những thành tựu đáng ghi nhận, nhưng theo Thủ tướng, Quảng Nam vẫn chưa khai thác hết tiềm năng sẵn có, nhất là về hạ tầng, khi nhiều nguồn lực đã hoàn thiện nhưng chưa phát huy hiệu quả tối đa. Thủ tướng nêu ra bốn nhóm vấn đề trăn trở và nhấn mạnh rằng Quảng Nam cần rút kinh nghiệm, học tập các mô hình hiệu quả. Trước hết, tỉnh phải nắm chắc tình hình kinh tế, đa dạng hóa chuỗi cung ứng để hội nhập toàn cầu.

Thủ tướng cũng đặc biệt lưu ý đến tinh thần đoàn kết trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, xem đây là yếu tố cốt lõi để thúc đẩy sự phát triển, lấy phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp làm động lực phát triển. Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu Quảng Nam thực hiện tốt chủ trương phân cấp, phân quyền, phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả, nâng cao năng lực thực thi với tư duy chiến lược nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn, tránh dàn trải, tập trung vào đầu tư trọng điểm.

Hiền Viên – Trung Hiếu – Quang Phi – Xuân Hiếu