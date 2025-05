Quảng Nam đặt mục tiêu đến ngày 31/01/2026 phải hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công năm 2025

Ngày 12/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng ký ban hành công văn số 3911/UBND-KT về việc quyết tâm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, trong đó đặt mục tiêu đến hết ngày 31/7/2025 đạt tỷ lệ giải ngân trên 50% và đến 31/01/2026 đạt 100%.

Theo số liệu Kho bạc Nhà nước Khu vực XII, tính đến ngày 29/4/2025, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 (không bao gồm các dự án do trung ương quản lý) giải ngân đạt 16,2% so với kế hoạch vốn UBND tỉnh giao từ đầu năm, đạt 19% so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, có 10 đơn vị và 09 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình của cả tỉnh.

Để đẩy nhanh tiến độ và phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân đến hết ngày 31/7/2025 đạt tỷ lệ trên 50% theo Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 03/2/2025 của UBND tỉnh và đến 31/01/2026 đạt 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, chủ đầu tư và UBND các huyện, thị xã, thành phố xác định rõ đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu, cần tập trung ưu tiên lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; quyết liệt, quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành, phân công “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả”.

UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2025 theo đúng quy định, trong đó tập trung thực hiện phân bổ chi tiết toàn bộ kế hoạch vốn được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 2952/QĐ-UBND ngày 06/12/2024 đảm bảo đúng thời gian yêu cầu; việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn phải đảm bảo trọng tâm, trọng điểm; đồng thời tập trung bố trí kế hoạch vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách cấp huyện, phù hợp với tình hình thực hiện, giải ngân và đúng các quy định pháp luật về đầu tư công.

Lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án và tuân thủ nghiêm kế hoạch giải ngân từng tháng, quý. Phân công lãnh đạo trực tiếp phụ trách theo nhóm dự án và cử công chức, viên chức theo dõi bám sát tiến độ thực hiện từng dự án cụ thể.

Tăng cường hoạt động của các Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công do Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND các cấp (bao gồm cấp tỉnh, huyện và cấp xã) làm Tổ trưởng. Tập trung giải quyết các vướng mắc, điểm nghẽn trong thời gian qua về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và nguyên vật liệu san lấp.

Chủ động rà soát và điều chỉnh hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2025 đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để điều chuyển sang các dự án có nhu cầu bổ sung vốn ngay trong tháng 5/2025 (nếu cần thiết) trong đó ưu tiên bố trí vốn để thanh toán nợ xây dựng cơ bản, thu hồi toàn bộ số vốn ứng trước (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Định kỳ trước ngày 05 hằng tháng có văn bản báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công tháng trước, đồng thời đăng ký tỷ lệ (%) giải ngân tháng tiếp theo (báo cáo qua Sở Tài chính) để giám sát theo dõi, kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc đẩy mạnh tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025.

Sở Tài chính theo dõi, đôn đốc các đơn vị chủ đầu tư đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn đảm bảo yêu cầu; chủ động đề xuất UBND tỉnh điều chuyển kế hoạch vốn năm 2025 đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để điều chuyển sang các dự án có nhu cầu bổ sung vốn và báo cáo tham mưu UBND tỉnh các biện pháp tháo gỡ khó khăn, xử lý vướng mắc phát sinh (nếu có).

BTV