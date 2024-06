Quảng Nam công bố số liệu thống kê kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2024

Tình hình kinh tế – xã hội của Quảng Nam diễn biến tích cực, cho phép kỳ vọng những tháng cuối năm sẽ còn khả quan hơn. Đây là nội dung được quan tâm tại cuộc họp báo Công bố số liệu thống kê KT–XH 6 tháng đầu năm 2024 do Cục Thống kê tổ chức vào chiều 28/6, với sự tham dự của đại diện các sở, ban, ngành và báo chí trong tỉnh.

Quang cảnh buổi họp báo

Theo số liệu được Cục Thống kê công bố, tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 6 tháng đầu năm 2024 đã có chuyển biến tích cực, tạm thời chấm dứt đà tăng trưởng âm trong quý I, đạt mức tăng trưởng dương vào quý II; góp phần làm cho bức tranh kinh tế của Quảng Nam trong nửa đầu năm 2024 khởi sắc hơn so với cùng kỳ năm 2023.

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh – GRDP ước tính 6 tháng đầu năm 2024 tăng 2,7% so với cùng kỳ. Trong mức tăng trưởng chung 6 tháng đầu năm 2024 của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 4,7%; khu vực dịch vụ tăng 4,4%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm giảm 3%.

Quy mô nền kinh tế tỉnh Quảng Nam ước tính 6 tháng đầu năm 2024 đạt gần 59 nghìn tỷ đồng, mở rộng hơn 3,5 nghìn tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó tập trung chủ yếu ở khu vực dịch vụ mở rộng hơn 1,8 nghìn tỷ đồng; tiếp đến là khu vực công nghiệp – xây dựng gần 1,3 nghìn tỷ đồng; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 440 tỷ đồng; riêng thuế sản phẩm và trợ cấp sản phẩm thu hẹp 26 tỷ đồng. Cơ cấu GRDP 6 tháng đầu năm 2024, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 16,4%; khu vực công nghiệp – xây dựng chiếm 29,8%; khu vực dịch vụ chiếm 35,2%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 18,6%.

So sánh cả nước và các tỉnh, thành phố trong khu vực Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung, Quảng Nam đứng thứ 59/63 tỉnh, thành phố trong cả nước; xếp vị thứ thấp nhất so với 5 tỉnh kinh tế trọng điểm miền Trung và 14 tỉnh Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung. Về quy mô GRDP so với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, Quảng Nam xếp vị thứ 26/63 tỉnh, thành phố; xếp vị thứ 7/14 tỉnh Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung; xếp vị thứ 3/5 tỉnh trong khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung, sau Đà Nẵng và Bình Định.

Hiền Viên – Trung Hiếu