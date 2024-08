Sáng 30/8, Hội LHPN huyện Hiệp Đức tổ chức ra mắt mô hình “Phụ nữ liên kết sản xuất và ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, tiêu thụ sản phẩm rau an toàn” tại xã Hiệp Thuận. Đây là mô hình đầu tiên của phụ nữ tỉnh Quảng Nam trong sản xuất, tiêu thụ rau sạch cho cộng đồng.

Hội LHPN huyện Hiệp Đức tổ chức ra mắt mô hình “Phụ nữ liên kết sản xuất và ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, tiêu thụ sản phẩm rau an toàn”

Mô hình đầu tiên được ra mắt tại xã Hiệp Thuận với 12 thành viên là các chị em hội viên có kinh nghiệm, kỹ thuật, hiện đang sở hữu vườn rau sạch, an toàn rộng lớn và cho thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng.

Với hơn 400 hộ có vườn rau sạch tại nhà, diện tích trên 200 nghìn m2, xã Hiệp Thuận được huyện Hiệp Đức chọn để nhân rộng mô hình “Phụ nữ liên kết sản xuất và ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, tiêu thụ sản phẩm rau an toàn”. Trong đó, các hội viên tham gia mô hình sẽ được hỗ trợ tập huấn về kỹ thuật trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, tạo môi trường an toàn, giúp chị em xóa dần tập quán sản xuất truyền thống, đẩy mạnh sản xuất rau theo hướng ứng dụng công nghệ cao, góp phần nâng cao năng suất, sản lượng và thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, nâng cao thu nhập cho hội viên.

Ký cam kết mỗi cơ sở hội, mỗi hội viên có một vườn rau sạch, an toàn để cung ứng cho thị trường trong và ngoài tỉnh

Dịp này, Hội Liên hiệp phụ nữ Hiệp Đức đã tổ chức ký cam kết mỗi cơ sở hội, mỗi hội viên có một vườn rau sạch, an toàn để cung ứng cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Đồng thời thành lập trang Fanpage “Phụ nữ Hiệp Đức – nông sản sạch”, đây là địa chỉ để kết nối, tiêu thụ sản phẩm rau sạch của chị em hội viên phụ nữ toàn huyện.

Hiệp Đức là huyện đầu tiên của tỉnh Quảng Nam tổ chức ra mắt mô hình “Phụ nữ liên kết sản xuất và ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, tiêu thụ sản phẩm rau an toàn”. Đây là cách làm mới, hay, lạ, phù hợp trong thực hiện cuộc vận động 5 không 3 sạch và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

