Phấn đấu đến năm 2025, cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn NTM

Đến nay, cả nước có 6.022 xã đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM), đạt gần 74%, tăng trên 11% so với cuối năm 2020; có 1.331 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 176 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là những kết quả nổi bật được nêu lên tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức sáng nay 17/7. Bộ trưởng Lê Minh Hoan chủ trì đầu cầu trung ương. Tại điểm cầu Quảng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn cùng đại diện các sở, ngành liên quan tham dự.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, đến nay, cả nước có 263 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM, tăng 90 đơn vị so cuối năm 2020.19 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 100% số xã đạt chuẩn NTM, tăng 7 địa phương so với cuối năm 2020.

Cùng với các Chương trình mục tiêu quốc gia khác, Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 đã có những đóng góp quan trọng làm thay đổi diện mạo nông thôn. Hạ tầng kinh tế tiếp tục được đầu tư cải tạo, nâng cấp; nhiều mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả được nhân rộng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 khoảng 46,3 triệu đồng/người/năm (tăng 4,6 triệu đồng so với năm 2020); tỷ lệ hộ nghèo đa chiều khu vực nông thôn năm 2022 còn khoảng 5,4%, giảm 1,7% so với năm 2020. Môi trường nông thôn được cải thiện; hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; an toàn, an ninh, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tồn tại, khó khăn khi triển khai thực hiện chương trình do các văn bản hướng dẫn ở cấp trung ương chậm được ban hành; một số địa phương còn lúng túng, chậm ban hành các văn bản cụ thể hóa Bộ tiêu chí quốc gia về NTM giai đoạn 2021-2025; tiến độ giải ngân vốn ngân sách còn chậm; kết quả đạt chuẩn xã NTM của một số vùng vẫn còn khoảng cách chênh lệch lớn; chất lượng đạt chuẩn và công tác duy trì bền vững kết quả của một số xã sau đạt chuẩn còn hạn chế…

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thảo luận, góp ý các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu NTM giai đoạn này. Đến năm 2025, cả nước phấn đấu có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn NTM; thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020. Phấn đấu cả nước có ít nhất 50% huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn NTM, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; có từ 17 – 19 tỉnh, thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; 60% số thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được công nhận đạt chuẩn NTM.

Kim Ngân – Phúc Lâm