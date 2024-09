PCT UBND tỉnh Phan Thái Bình kiểm tra các công trình Hội An

Chiều ngày 10/9, PCT Thường trực UBND tỉnh Phan Thái Bình và lãnh đạo các sở ngành liên quan kiểm tra công tác triển khai xây dựng, giải ngân nguồn vốn các dự án đầu tư công quan trọng của thành phố Hội An.

PCT Thường trực UBND tỉnh Phan Thái Bình đề nghị thành phố Hội An tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công 3 công trình trọng điểm trước mùa mưa, giải ngân hết nguồn vốn tỉnh và trung ương phân bổ. Một số dự án vướng thủ tục, chủ trương, đề nghị các sở ngành và chính quyền thành phố tích cực phối hợp để dự án triển khai thuận lợi. Hội An cần chủ động triển khai thực hiện quyết toán giải phóng mặt bằng các dự án kéo dài, không để ảnh hưởng đến phát triển chung của thành phố và tỉnh Quảng Nam.

Theo chính quyền thành phố Hội An, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn của thành phố năm 2024 mới chỉ đạt 40%. Nguyên nhân được cho là nguồn thu đến tháng cuối tháng 8/2024 chỉ hơn 18 tỷ so với dự toán 475 tỷ đồng, chỉ bằng 3,8% dự toán giao. Trong khi đó, những khó khăn được đưa ra chủ yếu quy trình, thủ tục đầu tư kéo dài, công tác thẩm định, quy hoạch chi tiết chi tiết còn lúng túng… Mặc khác, giá vật liệu tăng cao, thiếu nguồn cát sỏi, công tác đền bù cho người dân vùng ảnh hưởng dự án khó khăn dẫn đến chậm tiến độ thi công. Hội An đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư các công trình dự án trong năm 2024.

