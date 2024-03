Nhiều chỉ tiêu kinh tế, xã hội quan trọng đạt mục tiêu tăng trưởng ngay từ những tháng đầu năm

Chiều nay 4/3, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp giao ban thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ KTXH tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2024, bàn giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ KTXH tháng 3 và những tháng tới, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2024 ngay từ những tháng đầu năm.

Họp giao ban thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ KTXH tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2024 chiều nay 4/3

Trong nỗ lực chỉ đạo tập trung các nhiệm vụ KTXH ngay từ đầu năm, tình hình kinh tế – xã hội trong tháng 2 của tỉnh Quảng Nam mặc dù rơi vào kỳ nghỉ Tết kéo dài, song các chỉ tiêu về kinh tế cơ bản đều đạt được mục tiêu đề ra. Chỉ số sản xuất công nghiệp 2 tháng đầu năm 2024 tăng trưởng khá tích cực. Cùng với đó lượng khách tham quan và lưu trú tăng đáng kể so với cùng kỳ năm 2023, nhất là lượng khách quốc tế.

Cùng với tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh tế, ngay từ đầu năm, tỉnh đã đề ra những giải pháp quyết liệt, đồng bộ nhằm tháo gỡ khó khăn, nhất là các điểm nghẽn trong đầu tư phát triển, công tác giải phóng mặt bằng, quy hoạch.

Bên cạnh đó, giá cả nguyên vật liệu trên địa bàn tương đối ổn định, nhờ đó tình hình thực hiện vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý lũy kế 02 tháng đầu năm 2024 ước đạt hơn 897 tỷ đồng, tăng gần 23% so với cùng kỳ và đạt gần 11% kế hoạch năm. Đây là kết quả quan trọng tạo tiền đề hoàn thành tốt nhất mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Các hoạt động an sinh xã hội, văn hóa, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo cho người dân đón Tết Giáp Thìn lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu tại cuộc họp

Dự báo nhiều thách thức trong điều kiện khó khăn của năm 2023 vẫn còn kéo dài, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh yêu cầu các ngành từ tỉnh đến các địa phương ngay từ bây giờ phải tập trung cho việc tháo gỡ vướng mắc một cách cụ thể, thiết thực, tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp hoạt động, đặc biệt là những ngành kinh tế chủ lực của tỉnh.

Đối với công tác giải ngân, cùng với nhiệm vụ được giao cụ thể ngay từ đầu năm, các ngành, địa phương phải thể hiện quyết tâm cao cùng với tỉnh, thông qua giải pháp giải ngân đối với từng vướng mắc, từng dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm… Theo Chủ tịch Lê Trí Thanh, hỗ trợ cho nhiệm vụ này là vấn đề quy hoạch và quản lý quy hoạch. Trên cơ sở quy hoạch tỉnh đến năm 2030 sắp được công bố, từng ngành, từng địa phương phải có trách nhiệm cùng với tỉnh hiện thực hóa quy hoạch này; đảm bảo cho nền tảng phát triển này hoàn thành, làm cơ sở cho một thời kỳ phát triển mới.

Chủ tịch Lê Trí Thanh cũng lưu ý dự báo thiên tai năm nay sẽ có những diễn biến phức tạp. Vì vậy, ngoài việc chủ động phương án phòng tránh, những công trình xây dựng cũng cần phải xác định tranh thủ thời tiết tốt để đẩy nhanh tiến độ; lưu ý giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, đặc biệt là giao thông các khu vực trường học, bệnh viện dọc quốc lộ 1A; thúc đẩy chuyển đổi số và cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh…

Hiền Viên – Trung Hiếu