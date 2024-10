Nghệ An và Quảng Nam chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia

Sáng 15/10, đoàn công tác của tỉnh Quảng Nam do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Nghệ An để trao đổi kinh nghiệm về công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Toàn cảnh buổi làm việc sáng 15/10

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ phát biểu

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Đệ – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An bày tỏ niềm vui khi được đón tiếp đoàn công tác của tỉnh Quảng Nam đến thăm và làm việc. Đồng chí nhấn mạnh đây là dịp để lãnh đạo và các sở, ngành của 2 tỉnh có dịp gặp gỡ, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm để cùng nhau tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, tổ chức và triển khai thực hiện các chương trình MTQG của địa phương trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Anh Tuấn phát biểu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Anh Tuấn cho rằng 2 tỉnh Quảng Nam và Nghệ An có nhiều điểm tương đồng về điều kiện tự nhiên và trong thực hiện các chương trình MTQG. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, việc thực hiện các chương trình MTQG, đời sống của người dân được cải thiện nhiều. Tuy nhiên, việc thực hiện 3 chương trình này, trong đó chương trình MTQG phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc; kết quả xây dựng NTM của tỉnh còn thấp. Do đó, đồng chí mong muốn qua buổi làm việc, tỉnh Quảng Nam sẽ học hỏi được những kinh nghiệm, cách làm hay của tỉnh Nghệ An.

Đoàn công tác của tỉnh Quảng Nam tặng quà cho tỉnh Nghệ An

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành của 2 tỉnh đã trao đổi, chia sẻ những kết quả đạt được, những kinh nghiệm hay và những khó khăn vướng mắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và cụ thế hóa các cơ chế, chính sách trong triển khai thực hiện các Chương trình MTQG; tình hình phân bổ, sử dụng, giải ngân các nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là phát triển vùng dân tộc thiểu số, hỗ trợ giảm nghèo bền vững, xây dựng NTM…

Đài PT-TH Nghệ An