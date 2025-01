Năm 2024, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Quảng Nam đạt 27.594 tỷ đồng

Năm 2024, kinh tế Quảng Nam có sự phục hồi tích cực, nhiều chỉ tiêu tăng trưởng ấn tượng. Nhiều kết quả nổi bật đã được thông tin tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội, triển khai nhiệm vụ, công tác trọng tâm năm 2025 do UBND tỉnh tổ chức chiều 10/1/2025. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng chủ trì hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng chủ trì buổi họp

Phát biểu tại họp báo, Chủ tịch UBND tỉnh, Lê Văn Dũng thông tin: Năm 2024, Quảng Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng đã vượt khó, tập trung thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, vượt qua mức tăng trưởng âm, nhiều chỉ tiêu có sự tăng trưởng tích cực. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) ước tính tăng 7,1% so với năm 2023. Sản xuất công nghiệp phục hồi ấn tượng, tăng 13,5%. Quy mô nền kinh tế năm 2024 đạt gần 129 nghìn tỷ đồng, tăng gần 16,5 nghìn tỷ đồng so với năm 2023. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. GRDP bình quân đầu người đạt hơn 84 triệu đồng, tăng 10 triệu đồng so với năm 2023. Thu ngân sách nhà nước đạt 27.594 tỷ đồng, đạt gần 117% dự toán và tăng trên 10% so với cùng kỳ. Tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch đạt trên 8 triệu lượt, vượt 6% so với kế hoạch, doanh thu từ tham quan, lưu trú du lịch đạt 9.200 tỷ đồng. Đến cuối năm 2024, toàn tỉnh có 137/193 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo còn 4,56%, giảm 1,01% so với năm 2023, vượt chỉ tiêu đề ra.

Quang cảnh buổi họp báo

Năm 2025, Quảng Nam sẽ thực hiện quyết liệt việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, chuyển đổi số; chống lãng phí; tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Phóng viên các báo, đài tham dự buổi họp báo

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, các chương trình MTQG, kế hoạch đầu tư công năm 2025, phấn đấu tăng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP từ 9,5 đến 10%, thu ngân sách đạt 25.000 tỷ đồng, giảm 3.000 hộ nghèo trên toàn tỉnh.

Kim Ngân – Quốc Thành