Năm 2024, Thăng Bình thu ngân sách dự kiến 1.589 tỷ đồng, vượt 32,9% so dự toán

Sáng 12/12, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Công Thanh đến dự kỳ họp cuối năm HĐND huyện Thăng Bình. Kỳ họp đánh giá tình hình phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Toàn cảnh kỳ họp cuối năm HĐND huyện Thăng Bình sáng 12/12

Năm 2024, huyện Thăng Bình có 16 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế 12.366 tỷ đồng, đạt 100,7% kế hoạch năm, tăng 10,9% so năm 2023. Tổng thu ngân sách dự kiến 1.589 tỷ đồng, vượt 32,9% so dự toán. Thu phát sinh kinh tế dự kiến 477 tỷ đồng, vượt 10,83% so với dự toán tỉnh giao. Trong năm, Thăng Bình đã giải ngân hơn 2,8 tỷ đồng cho 101 mô hình về phát triển kinh tế vùng tây. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 55,5 triệu đồng người/năm. Toàn huyện còn 1.108 hộ nghèo, giảm 161 hộ nghèo so với năm 2023.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Công Thanh dự

Phát biểu tại kỳ họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh nhấn mạnh, năm 2025, Thăng Bình cần phải tập trung giải quyết dứt điểm việc nâng cấp các tượng đài, nghĩa trang liệt sĩ, bằng mọi giải pháp quyết liệt xoá sạch nhà tạm. Tiếp tục phát huy nâng tầm Di tích quốc gia đặc biệt Phật Viện Đồng Dương trở thành điểm nhấn, điểm du lịch. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết 1241 về sắp xếp đơn vị hành chính, Thăng Bình phải đảm bảo người ở lại phải gánh vác công việc hiệu quả hơn theo nhiệm vụ, chức trách được giao, người nghỉ việc phải nhận được chế độ theo quy định.

Trung Thực – Giang Biên