Năm 2024, Quảng Nam thu ngân sách trên 22.533 tỷ đồng, vượt 12% dự toán, tăng gần 5% so với năm 2023

Sáng ngày 27/12, Cục Thuế Quảng Nam tổng kết công tác thuế năm 2024, triển khai nhiệm vụ và giải pháp công tác thuế năm 2025. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng đến dự.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Nguyễn Văn Xuân, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Nam

Trong khuôn khổ chương trình tổng kết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Nguyễn Văn Xuân, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Nam. Chi Cục Thuế huyện Đại Lộc cũng được Bộ Tài chính tặng cờ thi đua.

Theo báo cáo tổng kết, dự toán thu NSNN năm 2024 được Bộ Tài chính giao cho Quảng Nam là 19.605 tỷ đồng và HĐND tỉnh giao là 20.100 tỷ đồng, trong đó thu tiền sử dụng đất và xổ số là là 2.800 tỷ đồng. Dự toán thu NSNN không kể thu tiền sử dụng đất và xổ số là 17.300 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng phát biểu

Tổng hợp đến ngày 25/12, tổng thu được cơ quan Thuế thực hiện đạt trên 22.533 tỷ đồng, vượt 12% dự toán, và tăng gần 5% so với năm 2023. Trong số này, tổng thu trừ tiền sử dụng đất và xổ số đạt trên 21 nghìn tỷ đồng, vượt khoảng 22% dự toán. Thu từ Tập đoàn Trường Hải 12.930 tỷ đồng, tương đương với khoảng 130% dự toán, tăng trên 17% so với năm 2023. Thu từ thủy điện 1.223 tỷ đồng, đạt trên 105% dự toán. Thu từ Nam Hội An 659 tỷ đồng, đạt gần 165% dự toán.

