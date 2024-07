Kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2024 tại Quảng Nam có xu hướng phục hồi tích cực

Trong chương trình Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 16 khóa XII sáng 4/7, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Văn Dũng trình bày báo cáo tình hình các mặt công tác 6 tháng đầu năm.

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 16 khóa XII sáng 4/7

Theo đó, Đảng bộ tỉnh đã tập trung công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đến nay, cơ bản hoàn thành công tác kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong Đảng bộ; bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020 – 2025, 2021 – 2026 và nhiệm kỳ 2025 – 2030, 2026 – 2031.

Trên lĩnh vực kinh tế, với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, quyết tâm cao trong chỉ đạo và điều hành của UBND tỉnh cùng với sự nỗ lực, cố gắng của các ngành, địa phương, tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2024 có xu hướng phục hồi tích cực so với năm 2023 và phát triển trên hầu hết lĩnh vực.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tỉnh tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước; xếp vị thứ 26 về quy mô GRDP so với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Quy mô nền kinh tế đạt gần 59.000 tỷ đồng (theo giá hiện hành). Tốc độ tăng trưởng khu vực công nghiệp – xây dựng tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2023. Tốc độ tăng trưởng ngành thương mại, dịch vụ tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2023. Doanh thu du lịch đạt 3.870 tỷ đồng, tăng 11% và thu nhập xã hội từ du lịch đạt 9.095 tỷ đồng.

Nhìn nhận các hạn chế, trong 6 tháng còn lại của năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó nhấn mạnh yêu cầu triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở KH-ĐT, Sở Xây dựng, các địa phương và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu… đã phát biểu, thông tin làm rõ hơn về các kết quả đạt được, những lưu ý đặt ra theo lĩnh vực ngành phụ trách. Đồng thời phân tích nguyên nhân của những hạn chế và đề xuất giải pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Kim Ngân – Tấn Châu