Khai trương trung tâm OCOP thành phố Hội An

Sáng 27/9, UBND thành phố Hội An khai trương trung tâm OCOP thành phố. Trung tâm OCOP thành phố Hội An đặt tại số 72 – đường Nguyễn Thái Học do HTX nông nghiệp sạch Quê Vườn quản lý với hàng trăm sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, khởi nghiệp của thành phố Hội An, các địa phương trên địa bàn tỉnh, và các vùng miền trong cả nước. Ngoài ra, tại đây còn có không gian trình diễn các làng nghề truyền thống của thành phố như đan túi cói, đầu lân – mặt nạ, giấy dừa Cẩm Thanh,….

Ngay sau lễ khai trương, khá đông người dân và du khách đến thăm quan, mua sắm. Trung tâm OCOP thành phố hứa hẹn sẽ là địa chỉ được đông đảo du khách trong và ngoài nước tìm đến để chọn những món quà yêu thương của xứ Quảng cho gia đình, người thân, bạn bè, qua đó góp phần xúc tiến, quảng bá du lịch của thành phố Hội An nói riêng và tỉnh Quảng Nam nói chung.

Kim Huệ – Tấn Châu