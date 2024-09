Huyện Nông Sơn: Cần có giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Chiều 17/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế tiến độ thi công một số dự án và công tác giải ngân vốn đầu tư công tại huyện Nông Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng đi kiểm tra thực tế tiến độ thi công một số dự án huyện Nông Sơn

Theo lãnh đạo huyện Nông Sơn, đến ngày 10/9, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của địa phương mới khoảng 24%, rơi vào các công trình có nguồn bố trí lớn như: đường nội thị Trung tâm huyện; công trình nâng cấp Hố Cái; đường ô tô đến Trung tâm hành chính xã Ninh Phước; nhà thi đấu đa năng huyện.

Nguyên nhân giải ngân chậm theo lãnh đạo huyện Nông Sơn là do công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng gặp khó khăn, thủ tục phức tạp, mất nhiều thời gian. Đơn giá nguyên vật liệu theo đơn giá liên sở còn thấp so với thực tế; vật liệu cát xây dựng khan hiếm; một số nhà thầu gặp khó khăn về tài chính và thực hiện cùng lúc nhiều công trình nên không tập trung đủ nhân lực, vật lực để thi công; năng lực một số nhà thầu yếu kém. Bên cạnh đó, năng lực quản lý dự án của một số chủ đầu tư còn hạn chế, nhất là các công trình do cấp xã làm chủ đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng phát biểu chỉ đạo

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng đề nghị huyện Nông Sơn cần quyết liệt hơn trong công tác giải ngân vốn đầu tư công. Đến cuối năm nay, phấn đấu giải ngân 100% nguồn vốn của tỉnh và các nguồn vốn chương trình Mục tiêu quốc gia. Đối với các dự án chậm tiến độ cần xem xét trách nhiệm của các cá nhân, tập thể liên quan.

Xuân Hiếu-Quang Phi