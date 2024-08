Hơn 21 triệu lượt hộ nghèo, đối tượng khác được vay vốn tín dụng chính sách

Chiều 14/8, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40 ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trong hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 63 điểm cầu các tỉnh, thành trên cả nước.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam

Tham dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước kiêm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng CSXH Việt Nam Nguyễn Thị Hồng, đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương. Tham dự tại điểm cầu Quảng Nam có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn và đại diện NHCSXH tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tham dự tại điểm cầu Quảng Nam

Báo cáo tại hội nghị cho biết, Chỉ thị số 40 và Kết luận số 06 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã thể hiện chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước trong việc phát triển kinh tế gắn với thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Kể từ khi có Chỉ thị số 40, các địa phương trong cả nước đã chú trọng, quan tâm cân đối, ưu tiên bố trí ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay.

Đến 31/7/2024, nguồn vốn nhận ủy thác từ địa phương các cấp đạt 47.350 tỷ đồng, chiếm 12,7% trong tổng nguồn vốn, tăng hơn 43.500 tỷ đồng so với trước khi có Chỉ thị số 40. NHCSXH đã tập trung huy động được nguồn lực lớn để cho vay, đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu, kế hoạch tăng trưởng tín dụng được Thủ tướng Chính phủ giao, tạo điều kiện giúp trên 21 triệu lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác được vay vốn, với doanh số cho vay đạt hơn 733 nghìn tỷ đồng. Tính đến 31/7/2024, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt gần 351 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 221 nghìn tỷ đồng so với cuối năm 2014.

Đối với Quảng Nam, hiện nay trên địa bàn tỉnh đang triển khai thực hiện 21 chương trình tín dụng chính sách và các chương trình do địa phương ủy thác thực hiện. Tổng doanh số cho vay từ năm 2015 đến nay đạt hơn 15.360 tỷ đồng. Vốn tín dụng chính sách xã hội đã giúp gần 410 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, giúp gần 135 nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, hỗ trợ tạo việc làm cho gần 68 nghìn lao động; tạo điều kiện cho hơn 30 nghìn học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng gần 107 nghìn công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn; hơn 3 nghìn căn nhà ở cho hộ nghèo, gần 48 nghìn hộ gia đình tại vùng khó khăn vay vốn sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế ở nông thôn.

Kim Huệ