Hội An công bố đồ án Điều chỉnh Quy hoạch giai đoạn đến 2035, tầm nhìn đến 2050

Sáng ngày 28/3, UBND thành phố Hội công bố đồ án Điều chỉnh Quy hoạch giai đoạn đến năm 2035, tầm nhìn đến 2050. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu đến dự

Ngày 03/3/2025, UBND tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt tại Quyết định số 497 với những nội dung của đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hội An giai đoạn đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Theo định hướng của quy hoạch đến năm 2030, Hội An sẽ trở thành đô thị loại II theo tiêu chí đặc thù, chia theo 04 phân vùng và 07 phân khu chức năng với diện tích tự nhiên khoảng 6.354 ha, bao gồm khu vực đất liền và hải đảo. Xây dựng thành phố Hội An, hướng tới phát triển đô thị hạt nhân du lịch trong tam giác di sản quốc tế: Hội An – Cù Lao Chàm – Mỹ Sơn, hình thành cụm đô thị Hội An trong mối quan hệ vùng phụ cận. Đến năm 2050, Hội An sẽ kết nối đồng bộ với vùng đô thị thông minh của thị xã Điện Bàn, thành phố Tam Kỳ, huyện Duy Xuyên, Núi Thành và hướng phát triển đô thị “Sinh thái- Văn hóa- Du lịch” mang tầm quốc tế vào.

Theo ông Trần Ánh, Bí thư Thành ủy Hội An: đề án điều chỉnh quy hoạch sẽ góp phần đưa Hội An trở thành đô thị phát triển bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu, khai thác phát huy tiềm năng, lợi thế nhằm đáp ứng yêu cầu đầu tư, bảo tồn và phát triển để phát huy các giá trị lịch sử – văn hóa, thúc đẩy quá trình hội nhập, liên kết phát triển vùng và khu vực, tạo tiền đề tăng trưởng xanh. Phát triển du lịch thông minh, du lịch xanh, gắn liền với bảo tồn di sản và thiên nhiên và các dự án ưu tiên thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Tấn Châu