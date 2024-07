Hiệp Đức thu ngân sách nhà nước đạt gần 587 tỷ đồng

Sáng 18/7, HĐND huyện Hiệp Đức khóa VIII nhiệm kỳ 2021 -2026 tổ chức kỳ họp thứ 19. Dự họp có đồng chí Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh.

Tại kỳ họp, lãnh đạo huyện Hiệp Đức khái quát một số kết quả nổi bật tình hình phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm. Cụ thể, tổng thu ngân sách nhà nước đến ngày 30/6/2024 gần 587 tỷ đồng, đạt 102,4% so với dự toán tỉnh giao. Tổng chi ngân sách địa phương gần 342 tỷ đồng, đạt 56,1% so với dự toán tỉnh giao. Giá trị sản xuất nông – lâm – thủy sản ước đạt 287 tỷ đồng; công nghiệp xây dựng ước đạt 360 tỷ đồng; tiểu thủ công nghiệp đạt 132,5 tỷ đồng.

Các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp – nông thôn được Nhân dân hưởng ứng khá tốt với 36 hộ/9 xã đăng ký được thực hiện Nghị quyết số 29 của HĐND huyện về Đề án phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại. Có 43 hộ/8 xã đăng ký thực hiện Nghị quyết số 35 HĐND tỉnh. Toàn huyện có 32 hộ đăng ký thực hiện sắp xếp nhà ở theo Nghị quyết số 23 của HĐND tỉnh sắp xếp ổn định dân cư miền núi Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025.

Về phát triển lâm nghiệp, các địa phương trồng mới và tái canh 275 ha rừng, diện tích trồng rừng gỗ lớn được cấp chứng chỉ FSC đạt gần 404 ha. Huyện Hiệp Đức tập trung lãnh, chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng Dự án nâng cấp quốc lộ 14E, phê duyệt bồi thường, giải phóng mặt bằng với 1.034 hộ.

Trong 6 tháng cuối năm, Hiệp Đức tiếp tục tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực: đẩy mạnh cải cách hành chính; giải ngân vốn đầu tư công, đầu tư kết cấu hạ tầng, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tạo điều kiện thực hiện các dự án trọng điểm; triển khai hiệu quả nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước, quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết HĐND huyện đã đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, đồng chí Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, bên cạnh những thuận lợi, kinh tế – xã hội tỉnh Quảng Nam còn nhiều khó khăn, thách thức, hoạt động sản xuất, kinh doanh phục hồi chậm; đời sống, việc làm thu nhập của người lao động còn nhiều khó khăn. Do vậy đòi hỏi các cấp, ngành địa phương cần vào cuộc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, thu hút đầu tư; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; đảm bảo các điều kiện khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đặc biệt là không để thiếu thuốc, vật tư y tế. Đồng thời giữ vững tình hình an ninh trật tự – quốc phòng an ninh trên địa bàn.

Duy Bình – Xuân Lam