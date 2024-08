Giao ban thường kỳ tháng 6: nhiều nhiệm vụ trọng tâm được chỉ đạo quyết liệt, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Thực hiện kế hoạch giao ban định kỳ, chiều 5/8, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng chủ trì hội nghị đánh giá tình hình KT-XH tháng 7 và 7 tháng của năm 2024, bàn giải pháp triển khai hiệu quả nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Dũng – Phó Bí thư Thường trựcTỉnh uỷ, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND tỉnh dự hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị chiều 5/8

Tháng 7 và 7 tháng năm 2024, KT-XH của Quảng Nam dù vẫn còn khó khăn, song vẫn tiếp tục có thêm tín hiệu tích cực, đạt được một số kết quả quan trọng. Đáng chú ý, ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản mặc dù sản xuất trong điều kiện thời tiết nắng nóng, sâu bệnh hại, chi phí đầu vào chăn nuôi gia cầm tăng cao nhưng vẫn duy trì đà tăng trưởng; sản xuất công nghiệp có dấu hiệu tăng trưởng tích cực nhưng chưa vững chắc. Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng 7giảm hơn 5% so tháng trước, nhưng vẫn tăng gần 21% so với cùng kỳ năm trước.

Số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến ngày 19/7 đạt trên 11 nghìn tỷ đồng, tăng gần 4% so với cùng kỳ; trong đó thu nội địa đạt gần 9.600 tỷ đồng, giảm gần 9%; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 1.800 tỷ đồng, tăng trên 291%.

Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tháng 7 năm 2024 ước đạt trên 824 tỷ đồng, tăng hơn 2% so với tháng trước và tăng trên 27% so với cùng kỳ năm trước…

Tính đến cuối tháng 6, các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách do địa phương quản lý đã giải ngân đạt gần 25% kế hoạch… Đặc biệt, cùng với nỗ lực vượt khó của cả cộng đồng, từ chính quyền cho đến các đơn vị kinh tế, hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn 7 tháng qua ghi nhận mức tăng trưởng khá, đặc biệt hoạt động du lịch đang phục hồi mạnh mẽ là điểm sáng trong bức tranh kinh tế của tỉnh.

Tiếp tục có thêm tín hiệu tích cực, song thách thức với Quảng Nam vẫn còn rất lớn. Trong đó, một số doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn đối mặt với khó khăn về thị trường đầu ra, thiếu đơn hàng, lượng hàng tồn kho lớn; giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp; thu ngân sách tuy có tăng trưởng nhưng thiếu ổn định và bền vững; số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường đang ở mức cao.

Chủ tịch UBND tỉnh thông tin với hội nghị một số tin vui liên quan đến công tác xúc tiến đầu tư, khi sau những nỗ lực không ngừng của tỉnh, nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư đã có động thái nghiên cứu khả thi các dự án đầu tư ở các lĩnh vực đô thị, thương mại -dịch vụ du lịch và hàng hải… mở ra cơ hội lớn cho tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng phát biểu chỉ đạo

Kết quả 7 tháng qua trong điều kiện còn nhiều thách thức, cũng là yếu tố nền tảng để Quảng Nam tiếp tục tận dụng cơ hội phát triển. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng, đề nắm bắt được những cơ hội này, vấn đề con người là yếu tố quyết định. Các ngành, các địa phương cần phải quyết tâm, quyết liệt hành động, trước hết là cải cách thực chất thủ tục hành chính, xây dựng kế hoạch cụ thể trên cơ sở đảm bảo kỷ cương, kỷ luật hành chính…

Chủ tịch cũng chỉ đạo cụ thể đối với một số vấn đề cấp bách, đồng thời yêu cầu từng ngành từng địa phương nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, giải quyết dứt điểm những tồn đọng, phục vụ người dân và doanh nghiệp vì mục tiêu phát triển chung của tỉnh.

Hiền Viên – Quốc Thành