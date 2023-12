Duy Xuyên giá trị sản xuất nông nghiệp hơn 1 nghìn 600 tỷ đồng

UBND huyện Duy Xuyên cho biết; năm 2023 ngành nông nghiệp của địa phương tiếp tục chuyển dịch theo hướng nâng cao giá trị sản xuất hàng hoá và chuyển đổi số đã mang lại hiệu quả tích cực. Tổng giá trị sản xuất hơn 1 nghìn 638 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 2,7% và tăng 0,2% so với kế hoạch.

Năm 2023, tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn huyện Duy Xuyên hơn 14.265 ha. Các địa phương tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao chất lượng. Trong đó, cây lương thực có hạt gần 7.956 ha, giảm 0,6% so cùng kỳ, diện tích lúa hơn 6.948 ha, giảm 0,7% so với năm 2022. Một số cây công nghiệp ngắn ngày đều giảm từ 2% đến 10% so cùng kỳ…Mặc dù hầu hết diện tích sản xuất đều giảm nhưng sản lượng lương thực đạt gần 50 nghìn 322 tấn, hấu hết năng suất các loại cây trồng đều cho năng suất tương đương so với năm 2022. Năm 2024, ngành nông nghiệp huyện Duy Xuyên tập trung triển khai kịp thời các phương án phòng chống hạn và nhiễm mặn, chuyển đổi số trong nông nghiệp và chuyển dịch sang phát triển kinh tế nông nghiệp hiện đại.

Tấn Châu – Quốc Thành