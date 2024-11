Hoạt động thương mại trong tháng 10 và đầu tháng 11 tiếp tục giữ đà tăng trưởng ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10 ước đạt hơn 5,8 nghìn tỷ đồng, tăng 3,4% so với tháng trước và tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 10 ước đạt 4,1 nghìn tỷ đồng, tăng 4,4% so với tháng trước và tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng năm 2024, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 42,3 nghìn tỷ đồng, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước; 09 trong 12 nhóm hàng ghi nhận mức tăng trưởng khá, đặc biệt doanh thu nhóm hàng ô tô các loại tăng cao 14,6%.

Ngoài ô tô, các nhóm hàng khác như xăng dầu tăng trên 15%; nhiên liệu khác, đá quý, kim loại quý, lương thực, thực phẩm… cũng tăng đáng kể. Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu tích cực, có 03 nhóm hàng sụt giảm doanh thu so với cùng kỳ năm trước như: hàng may mặc giảm 6,7%; gỗ và vật liệu xây dựng giảm trên 1%.

Trung Hiếu