Doanh nghiệp Hàn Quốc tìm hiểu môi trường đầu tư tại Quảng Nam

Nhằm tìm hiểu môi trường đầu tư, thế mạnh, văn hóa của tỉnh Quảng Nam và chính sách ưu đãi thu hút đầu tư tại tỉnh, sáng ngày 27/6, đoàn các doanh nghiệp và nhà đầu tư đến từ tỉnh Jeollanamdo (Hàn Quốc) đã có cuộc tiếp xúc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì buổi tiếp

Phía đoàn các doanh nghiệp và nhà đầu tư đến từ tỉnh Jeollanamdo (Hàn Quốc)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu bày tỏ vui mừng được đón các nhà đầu tư Hàn Quốc và sự quan tâm của đoàn dành cho Quảng Nam, thông tin với đoàn về tình hình KT-XH của Quảng Nam, những giải pháp của tỉnh trong nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tiềm năng và định hướng các dự án mà Quảng Nam đang thu hút đầu tư, những thông tin cơ bản về đầu tư FDI Hàn Quốc và tình hình hoạt động của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Quảng Nam.

Thông tin tại cuộc làm việc cũng cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh có 58 dự án FDI Hàn Quốc với tổng vốn đầu tư hơn 867 triệu USD, tập trung vào các lĩnh vực: công nghiệp chế biến – chế tạo, dịch vụ. Một số dự án FDI Hàn Quốc tiêu biểu đang đầu tư trên địa bàn tỉnh như: Nhà máy sản xuất vải mành của Công ty TNHH Hyosung Quảng Nam với tổng vốn đầu tư 410 triệu USD; Dự án nam châm từ tính SGI của Công ty TNHH SGI VINA với tổng vốn đầu tư 80 triệu USD; Nhà máy dệt, may, nhuộm và phụ liệu dệt may của Công ty TNHH Panko Tam Thăng với vốn đầu tư 70 triệu USD; Nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô CTR Vina của Công ty TNHH CTR Vina với tổng vốn đầu tư 27,2 triệu USD; Nhà máy sản xuất dụng cụ cắm trại, lều và các sản phẩm may mặc của Công ty TNHH Sedo Vinako với tổng vốn đầu tư 15,2 triệu USD…

Vui mừng trước sự phát triển của Việt Nam, đặc biệt là sự phát triển nhanh của khu vực Quảng Nam và Đà Nẵng, đại diện đoàn các nhà đầu tư Hàn Quốc bày tỏ cảm kích trước sự đón tiếp nồng hậu và những thông tin được lãnh đạo tỉnh cung cấp. Đồng thời khẳng định cơ hội hợp tác từ hai phía sẽ rất lớn khi những thông tin có được từ chuyến công tác được truyền thông đến các nhà đầu tư từ hai phía…

Tại buổi làm việc, các nhà đầu tư Hàn Quốc cũng đã dành một phần thời gian giới thiệu về Khu công nghiệp Jeonnam Techno và Hiệp hội các doanh nghiệp xuất khẩu năng lượng Jeonnam.

Hiền Viên – Trung Hiếu