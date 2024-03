Cục Thuế triển khai nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả thu ngân sách

Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2021-2025). Xác định điều này, ngay từ đầu năm, Cục Thuế Quảng Nam đã khẩn trương triển khai nhiệm vụ thu ngân sách gắn với giải pháp công tác thuế hiệu quả.

2 tháng đầu năm vừa qua, số thu ngân sách Nhà nước do Ngành Thuế thực hiện đạt hơn 3.844 tỷ đồng, tương đương với hơn 19% dự toán thu năm 2024 do HĐND tỉnh giao, tăng hơn 4% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong số này, các khoản thu do Văn phòng Cục Thuế thực hiện là 3.357 tỷ đồng, đạt 19%; các Chi Cục Thuế thu hơn 487 tỷ đồng, đạt 21%. Kết quả này bước đầu ghi nhận những tín hiệu lạc quan trong việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm nay, dù được dự báo khó khăn nhiều hơn thuận lợi.

Theo Cục Thuế Quảng Nam, đóng góp quan trọng vào kết quả trên, phải kể đến Tập đoàn ô tô Chu Lai – Trường Hải, với con số nộp ngân sách Nhà nước 2.273 tỷ đồng, tương đương với khoảng 23% dự toán năm, tăng gần 18% so với cùng kỳ năm 2023, chiếm tỷ trọng 67% tổng thu đạt được.

Hiền Viên – Trung Hiếu