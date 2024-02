Sáng nay 24/2, tại bãi biển An Bàng, TP Hội An, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã có cuộc gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn TP Hội An, lắng nghe những vấn đề mà cộng đồng doanh nghiệp cần được hỗ trợ, tháo gỡ trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp Hội An sáng nay 24/2

Cùng dự có lãnh đạo TP Hội An cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và gần 100 doanh nghiệp đại diện cho các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố.

Gửi lời chúc mừng năm mới đến cộng đồng doanh nghiệp và gia đình, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cũng đặt nhiều kỳ vọng vào cơ hội và tiềm lực phát triển của cộng đồng doanh nghiệp Hội An, khi du lịch đang trong giai đoạn phục hồi mạnh mẽ. Với tinh thần sẵn sàng đồng hành, chia sẻ và cùng nhau tháo gỡ vướng mắc để phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, Chủ tịch Lê Trí Thanh đã lắng nghe những chia sẻ, ý tưởng được cộng đồng doanh nghiệp trao đổi tại cuộc gặp mặt, trong đó có những vướng mắc mà doanh nghiệp rất cần sự vào cuộc của chính quyền thành phố Hội An và tỉnh Quảng Nam.

Đặc biệt, với cảm nhận tích cực về những chuyển biến trong định hướng phát triển du lịch xanh, cộng đồng doanh nghiệp Hội An cũng đã cống hiến nhiều ý tưởng phát triển du lịch sinh thái, văn hoá, phát triển các dịch vụ giải trí bền vững thông qua các sự kiện văn hoá phù hợp với không gian đô thị cổ…; đề xuất ý tưởng về sắp xếp không gian biển, tạo những khoảng không gian biển công cộng phù hợp và tăng cường quản lý bờ biển, đảm bảo môi trường và vẻ đẹp vốn có của các bãi biển trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là 2 bãi biển An Bàng và Cửa Đại – những bãi biển gắn liền với Di sản Văn hoá Thế giới Hội An và trung tâm du lịch phía Bắc Quảng Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh bày tỏ sự đồng cảm, chia sẻ và đánh giá cao những ý tưởng được cộng đồng doanh nghiệp trao đổi tại cuộc gặp mặt. Chủ tịch tỉnh cho rằng, nhiều ý kiến gợi mở có tính khả thi cao, xuất phát từ sự trăn trở, tính chuyên nghiệp, tầm nhìn và định hướng chung cho ngành du lịch, cho bản thân từng doanh nghiệp, cũng như cho sự phát triển chung của thành phố Hội An và tỉnh Quảng Nam… Điều này cũng thể hiện sự gắn kết đầy trách nhiệm giữa doanh nghiệp và cộng đồng, giữa doanh nghiệp với địa phương và vì sự phát triển chung của địa phương cũng như cộng đồng.

Ghi nhận đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp trong sự phát triển chung của ngành du lịch, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh một lần nữa khẳng định, những ý kiến của doanh nghiệp là sự tiếp biến của sự giao thoa văn hoá – quá trình làm nên Di sản văn hoá thế giới Hội An từ lịch sử hình thành hàng trăm năm trước… Vì vậy, những ý kiến này nhất định phải được tiếp thu, khắc phục, bổ sung vào nhiệm vụ ưu tiên của thành phố Hội An, cũng như của tỉnh Quảng Nam; có giải pháp thực hiện hiệu quả, thiết thực tháo gỡ, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi nhất để cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phục hồi và phát triển trước những cơ hội mới, kỳ vọng mới trong năm mới 2024.

Hiền Viên – Quang Phi