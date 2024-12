Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Đức Dũng yêu cầu Đại Lộc tập trung rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội

Chiều ngày 19/12, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Đức Dũng dự và phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND huyện Đại Lộc.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 19 của HĐND huyện Đại Lộc chiều 19/12

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Dũng đề nghị Đại Lộc tập trung nghiên cứu, thảo luận, tiếp tục hoàn thiện các giải pháp và định hướng, kế hoạch phát triển KT-XH trong thời gian đến. Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Dũng đánh giá cao những kết quả mà huyện Đại Lộc đạt được trong năm 2024. Đồng thời ghi nhận tinh thần, trách nhiệm của HĐND huyện Đại Lộc, làm cầu nối quan trọng giữa tỉnh và địa phương trong việc cụ thể hóa triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách và kịp thời ghi nhận, truyền tải tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân đến các cơ quan chức năng của tỉnh, của huyện. Trong bối cảnh chính trị – kinh tế – xã hội của năm 2025, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Dũng lưu ý các giải pháp và định hướng, kế hoạch để đạt mục tiêu đề ra.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Dũng và Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Thanh dự họp

Trước hết, cần tập trung rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội để quyết tâm, nỗ lực thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện Đại Lộc lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực; thực hiện tốt công tác quản quy hoạch, quản lý đất đai; đa dạng hóa và nâng cao chất lượng xúc tiến đầu tư, nỗ lực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đảm bảo các nguồn thu; tập trung giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2025; quan tâm hơn nữa trong việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo khi tỷ lệ giải ngân ở các Chương trình này trong năm 2024 Đại Lộc còn rất thấp; phấn đấu nâng cao giá trị tăng trưởng, góp phần đảm bảo mục tiêu tăng trưởng chung của tỉnh là 9,5-10%.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Dũng phát biểu

Đại Lộc cần bám sát các chủ trương, định hướng, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh để chủ động thực hiện đảm bảo, phù hợp công tác sắp xếp, tinh gọn hệ thống chính quyền địa phương, bộ máy nhà nước của huyện Đại Lộc. Nâng cao tính dự lường, dự báo, chủ động rà soát, hoàn thiện các chức năng nhiệm vụ, các quy chế hoạt động, quy chế phối hợp, đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng, tỷ lệ chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, chuẩn bị tốt các điều kiện để hệ thống chính quyền có thể vận hành ngay, hoạt động tốt sau sắp xếp; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm trễ, khó khăn trong việc giải quyết hồ sơ, thủ tục cho người dân, doanh nghiệp do chồng chéo hay không xác định được thẩm quyền, quy trình thực hiện.

Tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống của nhân dân; chủ động rà soát, hoàn thiện các phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn cho người dân, nhất là trong tình hình thời tiết diễn biến phức tạp như hiện nay. Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho người có công, gia đình chính sách, các hộ nghèo, hộ khó khăn…trong dịp tết đến, xuân về. Đồng thời, tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2024.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, phát huy vai trò của Thường trực HĐND, các Tổ đại biểu HĐND trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. Các nghị quyết ban hành phải được giám sát kịp thời, thường xuyên, tránh lãng phí nguồn lực. Tiếp tục làm tốt công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri, làm tốt công tác đại đoàn kết toàn dân. Quan tâm giám sát về kết quả, chất lượng giải quyết, tiếp dân, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri. Qua mỗi kỳ họp, ý kiến của cử tri cần được tổng hợp chi tiết, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Dũng mong các vị đại biểu HĐND huyện Đại Lọc tiếp tục phát huy trí tuệ, đóng góp công sức trong việc đánh giá, phản biện, góp ý xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật và các cơ chế, chính sách của tỉnh; giúp hệ thống chính sách ngày càng hoàn thiện, đáp ứng cao nhu cầu thực tiễn và nguyện vọng của nhân dân.

Theo báo cáo tại kỳ họp HĐND huyện Đại Lộc, năm 2024, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện thực hiện gần 1.396 tỷ đồng, đạt 146% dự toán tỉnh giao; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt tỷ lệ gần 74,3% so với kế hoạch; công tác quy hoạch ngày càng được quan tâm. Cùng với ưu tiên phát triển sản xuất, huyện Đại Lộc chú trọng đến hoạt động xúc tiến đầu tư, nhiều doanh nghiệp đến khảo sát và đăng ký đầu tư; công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường ngày càng cải thiện tích cực. Cùng với đó, công tác đền ơn đáp nghĩa, thực hiện chế độ chính sách đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện chu đáo, kịp thời. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tấn Châu