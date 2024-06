Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết làm việc với Cục Thuế

Chiều 7/6, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì buổi làm việc của Tỉnh ủy với Cục Thuế tỉnh Quảng Nam về công tác tổ chức, tình hình thực hiện công tác xây dựng Đảng và thực hiện công tác thuế năm 2023-2024. Cùng dự có quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.



Theo báo cáo của lãnh đạo Cục Thuế, cùng với củng cố, bổ sung bí thư đối với các Chi bộ trực thuộc, Đảng ủy Cục Thuế đã lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 39 của Trung ương về tinh giản biên chế, trong năm 2023 đã thực hiện tinh giảm biên chế đối với 1 công chức. Các cấp ủy đảng quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, đảng viên.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì buổi làm việc

Năm 2023 đã cử 2.882 lượt công chức, đảng viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng; riêng 5 tháng đầu năm 2024 đã cử hơn 200 công chức, đảng viên tham gia… Các cấp ủy đảng tham gia cho ý kiến với lãnh đạo cơ quan về phê duyệt danh sách quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2021-2026 và 2026-2031 thuộc thẩm quyền phê duyệt của Cục trưởng.



Về nhiệm vụ chuyên môn, 5 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước do ngành thuế thực hiện đạt 8.694 tỷ đồng, tương đương với trên 43% dự toán và bằng với khoảng 99% so với cùng kỳ… Trong đó, Tập đoàn Trường Hải nộp ngân sách 4.376 tỷ đồng, tương đương với khoảng 44% dự toán và tăng hơn 15% so với cùng kỳ.



Cơ bản đã triển khai hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng về thuế, tham mưu cho tỉnh nhiều giải pháp để tăng cường quản lý nguồn thu, chống thất thu thuế.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu phát biểu

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao những nỗ lực của ngành thuế trong hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, cùng với tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý thu ngân sách, với số thu cải thiện từ quý II; nhiều khoản thu, sắc thuế được quản lý tốt nhờ nỗ lực CCHC và chuyển đổi số.



Tuy nhiên, bức tranh thu ngân sách nói chung và diễn biến nền kinh tế, cùng với những khoản thu chủ lực của tỉnh vẫn còn không ít thách thức; nợ thuế vẫn còn phát sinh tăng. Tín hiệu chuyển biến vẫn có, song nếu không có sự nỗ lực và quyết tâm của tỉnh, đặc biệt là nỗ lực của cán bộ công chức ngành thuế thì nhiệm vụ thu năm 2024 sẽ không dễ hoàn thành. Một số lĩnh vực thất thu ngày càng khó quản lý.



Tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương trong từng giai đoạn, từng thời điểm về triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để có giải pháp triển khai hiệu quả, luôn giữ tinh thần quyết tâm, ý chí cao để có mục tiêu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ đề ra.



Cùng với quản lý một cách bao quát nguồn thu, nâng cao năng lực quản lý thuế, ngành thuế cũng cần có giải pháp tham mưu hữu hiệu để chống gian lận thuế, chống thất thu… trên cơ sở nghiên cứu các văn bản vĩ mô, vi mô và kiến nghị phù hợp. Bên cạnh đó, nghiêu cứu tham mưu khai thác những nguồn thu có dư địa và tiềm lực lớn.



Tăng cường quản lý hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; tập trung thu hồi nợ đọng thuế, nhất là thu nợ tiền sử dụng đất, linh hoạt thực hiện các giải pháp để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện tốt chức trách công vụ, thái độ, tinh thần phục vụ đối với người nộp thuế; đẩy mạnh CCHC và ứng dụng công nghệ thông tin; xử lý tốt các đơn thư liên quan đến lĩnh vực thuế.



Đối với công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Cục Thuế cũng cần đặc biệt quan tâm đến các quy định của Đảng trong công tác tổ chức, xây dựng Đảng, bố trí cán bộ chuyên trách công tác Đảng, chú ý kiểm tra giám sát đối với các cơ sở Đảng trực thuộc; kiện toàn đội ngũ gắn với tạo nguồn nhân sự để bồi dưỡng; nâng cao trách nhiệm và đạo đức công vụ, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.

Hiền Viên – Trung Hiếu