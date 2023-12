Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài chính, Kế hoạch đầu tư

Để chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp thứ mười chín, HĐND tỉnh khóa X; chiều nay 22/12, Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư để nghe báo cáo một số nội dung liên quan đến phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công, phương án phân bổ sử dụng nguồn ngân sách trung ương thưởng vượt thu và một số nội dung khác. Cuộc họp có sự tham dự của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh.

Tại cuộc họp, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và đầu tư đã trình bày phương án phân bổ sử dụng nguồn ngân sách trung ương thưởng vượt thu dự toán năm 2022 là 318 tỷ. Nguồn vốn này tập trung cho an sinh xã hội, kết cấu hạ tầng, đầu tư công.

Dự án Cảnh báo an toàn, cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ các công trình đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh; dự án sửa chữa nâng cấp khu neo đậu tránh bão cho tàu cá An Hoà… do quá trình triển khai thực hiện kéo dài dẫn đến hết thời gian bố trí vốn theo quy định nhưng dự án chưa hoàn thành nên đề nghị kéo dài.

Về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 đợt 2 (tính từ ngày 23/11 đến hết ngày 22/12/2023), UBND tỉnh tiếp tục thực hiện phân bổ chi tiết thực hiện của các dự án, chương trình, Nghị quyết của HĐND tỉnh với số tiền gần 91 tỷ đồng.

Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh và các đại biểu cơ bản thống nhất những nội dung Sở KH&ĐT, Sở Tài chính trình bày và yêu cầu giải trình, bổ sung một số vấn đề đại biểu quan tâm, hoàn thiện các nội dung để trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

