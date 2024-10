Quảng Nam chủ động ứng phó với cơn bão số 6 (tên quốc tế TRAMI),

Sáng ngày 25/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu ký công điện số 10/CĐ-UBND về việc chủ động ứng phó bão TRAMI.

Nội dung công điện yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nội dung sau:

Tàu cá Quảng Nam vào bờ tránh trú bão

Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm Công điện số 09/CĐ-UBND ngày 22/10/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh; Thông báo số 396/TB-UBND ngày 24/10/2024 của UBND tỉnh về kết luận của đồng chí Lê Văn Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh tại cuộc họp trực tuyến về công tác triển khai ứng phó với bão TRAMI.

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển: Rà soát, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đối với các hoạt động du lịch, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản trên biển, cửa sông, ven biển; kiên quyết sơ tán người dân trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản đến nơi an toàn trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp. Tổ chức việc cấm biển đối với tàu cá, tàu khách, tàu du lịch ra, vào các cửa biển, các bãi ngang trên địa bàn tỉnh từ 10 giờ ngày 25/10/2024 cho đến khi bão tan và tình hình thời tiết trên biển trở lại trạng thái bình thường.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo rà soát, cập nhật lại phương án ứng phó thiên tai, bão lũ trên địa bàn; căn cứ tình hình thực tế và khả năng ảnh hưởng của bão, mưa lũ tại địa phương chủ động thông tin kịp thời, chỉ đạo, hướng dẫn người dân ứng phó với bão, lũ, trong đó: Tiếp tục rà soát, sẵn sàng triển khai sơ tán dân tại khu vực nguy hiểm, có nguy cơ bị ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, cửa sông, ven biển; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Kiểm soát, hướng dẫn giao thông an toàn, nhất là qua ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực có nguy cơ sạt lở; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính. Kiểm tra, chủ động biện pháp đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du; bố trí lực lượng thường trực sẵn sàng vận hành điều tiết và xử lý các tình huống. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn và khắc phục nhanh hậu quả bão, lũ.

Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Nam thực hiện các bản tin dự báo, cảnh báo tình hình, diễn biến của mưa, bão và thu thập, phân tích thông tin số liệu cung cấp cho UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan phục vụ kịp thời công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Các Sở: Giao thông vận tải, Công Thương và các Sở, ngành có liên quan theo chức năng quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương triển khai công tác bảo đảm an toàn các hoạt động khai thác khoáng sản và hệ thống lưới điện; vận hành đảm bảo an toàn hồ chứa thủy điện; đảm bảo an toàn giao thông theo quy định.

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các Sở, ngành, địa phương, đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ để kịp thời chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục; thường xuyên báo cáo về UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.

