Chiều 16/6, Hội LHPN TP.Hội An phối hợp với Trung tâm sống và học tập vì môi trường và cộng đồng (Live & Learn) và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Nam tổ chức diễn đàn “Thanh thiếu niên Hội An chung tay phân loại rác và bảo vệ môi trường” năm 2025.

Diễn đàn Thanh thiếu niên Hội An chung tay vệ môi trường

Đây là hoạt động trong khuôn khổ dự án “Công dân xanh – Thành phố lành mạnh” do Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Nam cùng Live & Learn chủ trì và phối hợp cùng UBND TP.Tam Kỳ và TP.Hội An thực hiện.

Tại diễn đàn, các đại biểu được tìm hiểu, trao đổi về thực trạng rác thải và công tác quản lí rác thải tại TP.Hội An; những hoạt động bảo vệ môi trường của các cấp hội phụ nữ tại Hội An, nhất là mô hình “ngôi nhà xanh” và vận động phân loại rác tại nguồn; đồng thời lắng nghe chia sẻ về hoạt động thu mua ve chai. Cạnh đó, học sinh Hội An đã tham gia thảo luận, trao đổi, đề xuất ý tưởng xoay quanh việc triển khai hiệu quả hơn nữa mô hình 3R (giảm thiểu – tái sử dụng – tái chế) tại trường học và trong mỗi gia đình; kết nối thanh niên với công tác phân loại rác một cách sáng tạo và bền vững và hỗ trợ thiết thực, hiệu quả cho người thu mua ve chai.

Diễn đàn được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức cho thanh thiếu niên về công tác quản lý rác thải, bảo vệ môi trường thành phố. Qua đó huy động sự tham gia tích cực của thanh thiếu niên trong bảo vệ môi trường, đặc biệt là hỗ trợ công tác quản lý rác thải của TP.Hội An

Phan Sơn – Phú Toàn