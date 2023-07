Tin dự báo nắng nóng các địa phương Quảng Nam

1. Hiện trạng 24 giờ qua: Nắng nóng đã xảy ra trên địa bàn toàn tỉnh. Nhiệt độ cao nhất và độ ẩm thấp nhất ngày hôm qua (08/7) như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 35.5 độ C, độ ẩm 60%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 35.5 độ C, độ ẩm 62%.

2. Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 giờ đến 48 giờ tới: Tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng nhẹ diện rộng, với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 34 – 37 độ C; độ ẩm thấp nhất phổ biến từ 50 – 65%; thời gian xảy ra nhiệt độ cao hơn 35 độ C từ 10 – 16 giờ.

– Dự báo chi tiết:

Thời điểm dự báo Khu vực ảnh hưởng Nhiệt độ cao nhất (oC) Độ ẩm tương đối thấp nhất (%) Thời gian nóng (giờ) 09/7/2023 Vùng Đồng bằng phía Bắc 34 – 36 55 – 60 10 – 15 Vùng Đồng bằng phía Nam 35 – 37 53 – 58 10 – 16 Vùng núi phía Bắc 34 – 36 55 – 60 11 – 14 Vùng núi phía Nam 35 – 37 55 – 60 11 – 15 10/7/2023 Vùng Đồng bằng phía Bắc 34 – 36 55 – 60 10 – 15 Vùng Đồng bằng phía Nam 35 – 37 53 – 58 10 – 16 Vùng núi phía Bắc 35 – 37 55 – 60 11 – 14 Vùng núi phía Nam 35 – 37 55 – 60 11 – 15

Ghi chú: Vùng Đồng bằng phía Bắc gồm: Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Vùng Đồng bằng phía Nam gồm: Thăng Bình, Phú Ninh, Tam Kỳ, Núi Thành; Vùng Núi phía Bắc gồm: Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang; Vùng núi phía Nam gồm: Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước, Phước Sơn, Hiệp Đức, Nông Sơn.

3. Cảnh báo: Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo nắng nóng tiếp tục xảy ra trên địa bàn toàn tỉnh và khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

4. Cấp độ rủi ro do nắng nóng: Cấp 1.

5. Dự báo tác động của nắng nóng:Trong những ngày xảy ra nắng nóng, vào chiều tối có khả năng xuất hiện mưa rào và dông, các địa phương cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong ngày lên cao và độ ẩm không khí xuống thấp; vì vậy, cần đề phòng nguy cơ xảy ra cháy rừng ở khu vực trung du và vùng núi, cháy nổ và hỏa hoạn ở các khu công nghiệp, khu vực tập trung dân cư. Đề phòng nắng nóng kéo dài ảnh hưởng đến sức khỏe của Nhân dân, cây trồng và vật nuôi.

Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 14h00 ngày 09/7.

Tin phát lúc 08 giờ 00 phút