TIN DỰ BÁO MƯA DÔNG DIỆN RỘNG VÀ MƯA LỚN CỤC BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

Trong 24 giờ qua (từ 15 giờ 00 ngày 22/5 đến 15 giờ 00 ngày 23/5): Do chịu ảnh hưởng của phần phía Nam của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía Tây suy yếu, nên các địa phương trong tỉnh đã có mưa rào nhiều nơi, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to như: Xuân Bình (huyện Núi Thành) 83mm, Phước Năng (huyện Phước Sơn) 60mm, Dak Pring 2 (huyện Nam Giang) 41mm, Trà Leng (huyện Nam Trà My) 37mm, Quế Thuận (huyện Quế Sơn) 36mm, Thị trấn Bắc Trà My (huyện Bắc Trà My) 33mm…

Dự báo: Từ tối nay (23/5) đến ngày (24/5) các địa phương trong tỉnh và vùng biển có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 10 – 30mm trong 24 giờ, có nơi trên 50mm trong 24 giờ.

Cảnh báo: Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Khu vực cục bộ có mưa to đề phòng khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng thấp trũng, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi. Vùng biển cần đề phòng có gió giật mạnh trong cơn dông.

Cấp độ rủi ro do thiên tai: cấp 1.

Kính đề nghị các cấp, các ngành, địa phương chú ý theo dõi, chủ động phương án phòng tránh nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở, dông sét, gió mạnh trong cơn dông gây ra.

Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 15 giờ 30 phút ngày 24/5.

Tin phát lúc: 15 giờ 30 phút.