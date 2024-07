THÔNG TIN VỀ MƯA DÔNG DIỆN RỘNG VÀ MƯA LỚN CỤC BỘ

Tin phát 16h00 ngày 19/7/2024

Trong 24 giờ qua (từ 15 giờ 00 ngày 18/7 đến 15 giờ 00 ngày 19/7): Do chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Bắc Trung Bộ nối với áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông, nên các địa phương trong tỉnh đã có mưa rào nhiều nơi, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to đến mưa to như: Duy Trung (huyện Duy Xuyên) 102mm, Đại Đồng (huyện Đại Lộc) 99mm, Hương An (huyện Quế Sơn) 88mm, Tp Hội An 82mm, Thị trấn Bắc Trà My (huyện Bắc Trà My) 75mm, Quế Trung (huyện Nông Sơn) 60mm, Bình Lâm (huyện Hiệp Đức) 50mm, Ka Dăng (huyện Đông Giang) 52mm, Tiên Lãnh (huyện Tiên Phước) 54mm…

Dự báo: Từ chiều tối nay (19/7) đến ngày (22/7) các địa phương và vùng biển Quảng Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 10 – 30mm trong 24 giờ, có nơi trên 50mm trong 24 giờ. Mưa lớn tập trung vào buổi chiều và đêm.

Cảnh báo: Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cần đề phòng mưa lớn cục bộ có khả năng gây ngập úng tại các vùng thấp trũng, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi. Vùng biển cần đề phòng có gió giật mạnh trong cơn dông.

Cấp độ rủi ro do thiên tai: cấp 1.