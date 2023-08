Thông tin về đợt nắng nóng tại Quảng Nam

Tin phát lúc 14h00 ngày 24/8/2023:

1. Hiện trạng 24 giờ qua: Các địa phương trong tỉnh đã xảy ra nắng nóng. Nhiệt độ và độ ẩm lúc 13 giờ ngày hôm nay (24/8) như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 35.7 độ C, độ ẩm 52%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 35.0 độ C, độ ẩm 50%.

2. Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 giờ đến 48 giờ tới: Các địa phương trong tỉnh xảy ra nắng nóng cục bộ; với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 34 – 37 độ C; độ ẩm thấp nhất phổ biến từ 50 – 60%; thời gian xảy ra nhiệt độ cao hơn 35 độ C từ 10 – 15 giờ.

3. Cảnh báo từ 72 đến 120 giờ tiếp theo: Nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt xảy ra ở các địa phương trong tỉnh, từ ngày 29/8 nắng nóng có xu hướng giảm dần về cường độ và diện.

4. Cấp độ rủi ro do nắng nóng: Cấp 1.