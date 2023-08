Thông tin về đợt nắng nóng tại Quảng Nam

Tin phát lúc 14h00 ngày 10/8/2023:

1. Hiện trạng 24 giờ qua: Các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ và độ ẩm lúc 13 giờ ngày hôm nay (10/8) như sau: Tam Kỳ (Tp Tam Kỳ) nhiệt độ 38.5 độ C, độ ẩm 42%; Trà My (huyện Bắc Trà My) nhiệt độ 36.8 độ C, độ ẩm 48%.

2. Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 giờ đến 48 giờ tới: Các địa phương trong tỉnh tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt; với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 – 38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm thấp nhất phổ biến từ 40 – 55%; thời gian xảy ra nhiệt độ cao hơn 35 độ C từ 10 – 17 giờ.

3. Cảnh báo: Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo nắng nóng tiếp tục xảy ra trên địa bàn toàn tỉnh và khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

4. Cấp độ rủi ro do nắng nóng: Cấp 1.