Trong tháng 7/2024 phải thực hiện các biện pháp xử lý thu hồi nợ bảo hiểm

Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tại buổi làm việc với BHXH tỉnh để giải quyết tình hình chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN vào chiều 11/6. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tại buổi làm việc

5 tháng đầu năm 2024, số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN của khối doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam là gần 247 tỷ đồng. Có 1.184 đơn vị chậm đóng từ 3 tháng trở lên, với số tiền hơn 151 tỷ đồng. Đặc biệt các đơn vị khó thu do giải thể, phá sản, mất tích, ngưng hoạt động… với số tiền chậm đóng gần 39 tỷ đồng. Hiện, toàn tỉnh Quảng Nam có 2.257 lao động tại 108 đơn vị đã giải thể, phá sản bị ảnh hưởng quyền lợi do đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN không có khả năng thu hồi. Ngoài ra các đơn vị hành chính-sự nghiệp, Đảng, Đoàn thể, cán bộ xã, phường, thị trấn chậm đóng bảo hiểm… là 10,5 tỷ đồng.

5 tháng đầu năm 2024, BHXH đã phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN đối với các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh, qua đó, đã tổ chức kiểm tra 23 đơn vị, thanh tra chuyên ngành 22 đơn vị; đã lập 04 biên bản xử phạt vi phạm hành chính và tham mưu ban hành 06 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT, với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là gần 64 triệu đồng. Phối hợp với các đoàn kiểm tra liên ngành của UBND các huyện, thị xã, thành phố để làm việc với các đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN: Tam Kỳ: 11 đơn vị, Điện Bàn: 10 đơn vị, Hội An: 4 đơn vị. Phối hợp với Công an tỉnh – Phòng An ninh Kinh tế, làm việc với 15 đơn vị, Công an thị xã Điện Bàn kiểm tra 10 đơn vị, Công an huyện Nam Trà My kiểm tra 17 đơn vị.

Sau khi nghe ý kiến của các đơn vị Công an, Thanh tra.. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chia sẻ khó khăn của các đơn vị, doanh nghiệp. Song cũng không đồng tình với hành vi lợi dụng, né tránh việc đóng bảo hiểm của một số đơn vị, doanh nghiệp. Vì vậy cần có sự phối hợp, chia sẻ trách nhiệm của từng thành viên trong Ban chỉ đạo, các cơ quan liên quan, đặc biệt là người đứng đầu để xảy ra tình trạng nợ đọng bảo hiểm. Cần xác định công tác tuyên truyền, đối thoại với doanh nghiệp ngay từ đầu, thường xuyên để công tác tuyên truyền hiệu quả, thiết thực hơn.

Trước hết cần rà soát lại các doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm nhiều năm nay, cố tình, thiếu hợp tác, xem đây là hành vi vi phạm để có biện pháp xử lý đúng pháp luật. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn yêu cầu trong tháng 7/2024 phải thực hiện các biện pháp xử lý để thu hồi nợ đọng bảo hiểm, chống thất thoát.

Ly Lan – Quang Phi