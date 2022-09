Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 9.2022

Sáng nay 15.9, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 9/2022 của Thường trực Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường chủ trì buổi tiếp

Bà Nguyễn Thị Hóa, trú thôn An Thành 1, xã Bình An, huyện Thăng Bình kiến nghị: Năm 2018, qua hai cấp xét xử cơ sở, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng đã xét xử cho bà ly hôn với chồng là ông Nguyễn Đình Tú, đồng thời giao căn nhà ở tổ 8, thôn An Thành 1 cho bà và các con. Nhưng quá trình thi hành án thì ông Tú không đồng tình và giữ bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dẫn đến trở ngại trong việc thi hành án của huyện Thăng Bình.

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các cơ quan nội chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường kết luận, việc Tòa án cấp cao đã xử Giám đốc thẩm thì Bản án chính thức có hiệu lực thi hành, ông Hóa không có quyền được giữ bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau buổi tiếp công dân này, bà Nguyễn Thị Hóa làm đơn gửi Văn phòng đăng ký đất đai Thăng Bình và Chi cục Thi hành án Thăng Bình hướng dẫn để Bản án sớm được thực thi, trả lại công bằng cho bà Hóa.

Viết Tuyên – Quốc Thành